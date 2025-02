Ana Castela choca os fãs ao aparecer suja de lama e explica o motivo

A cantora Ana Castela diverte os seguidores ao compartilhar fotos em que está completamente suja de barro e com a aparência irreconhecível no Paraguai

A cantora sertaneja Ana Castela, de 21 anos, espantou os fãs nesta quarta-feira, 5, ao compartilhar fotos de uma aventura que viveu no Paraguai por meio de seu perfil no Instagram. Isso porque a artista surgiu em cliques completamente coberta de barro, da cabeça aos pés . Apesar do susto, a aparência da Boiadeira divertiu os seus mais de 15 milhões de seguidores na rede.

O que aconteceu?

Ana Castela participou de um desafio com o influenciador Odorico Reis, conhecido também nas redes como Agro Gay. Na gincana do criador de conteúdo, ele e a cantora tentaram "esquiar na lama", o que ocasionou dois completamente sujos de barro .

Ainda sim, Ana apareceu sorridente nas imagens. Isso porque a cantora já mostrou em outras ocasiões que gosta de atividades no meio do mato e que se diverte dessa maneira. A exemplo, como quando passa um tempo na chácara, que adquiriu após o sucesso, com animais da família, especialmente o cavalo de estimação, Blake.

Na seção de comentários, os fãs protagonizaram outro momento cômico ao analisar a aparência dos dois após a atividade na lama. "Só assim para tomar banho, não é, Ana Flávia", ironizou uma delas. "Diz a lenda que a Ana está até hoje tirando barro da orelha", divertiu-se outra. "O clareamento da Ana está em dia! Só dá pra ver os dentes brancos", mencionou mais uma.

Confira, abaixo, os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Odorico Reis | Agro gay internacional🏳️‍🌈 (@odoricoreis)

Ana Castela abre o jogo sobre rumores de affair: "Não aguento mais"

Após anunciar o fim de seu relacionamento com o cantor Gustavo Mioto em dezembro de 2024, Ana Castela decidiu desabafar sobre o seu nome estar envolvido em diversas especulações sobre namoro.

“Eu estou tranquila, estou na minha, estou em paz”, garantiu a Boiadeira. “Hoje em dia, todo homem que aparece do meu lado vocês estão falando que eu tô beijando, não aguento mais, chegou do meu lado, [os fãs falam] ‘tá beijando’, não é isso”, pontuou. Confira!

Leia também: Ana Castela desabafa sobre a carreira e cita mudança: "Chega de roça"