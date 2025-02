Amigos próximos comentam sobre magreza extrema de Ariana Grande

Em suas últimas aparições, Ariana Grande deixou os fãs preocupados por estar magra demais e amigos da artista comentaram sobre o caso

Em suas últimas aparições, Ariana Grande deixou os fãs preocupados ao surgir com uma magreza extrema.

Algumas fontes próximas à artista conversaram com o site PageSix e afirmaram que a rotina exaustiva de filmagens e a maratona de divulgação do filme Wicked podem ter afetado a estrela.

"É fisicamente muito exigente. Eu acho que seu corpo nem sabe quando precisa comer. Você está dormindo quando deveria estar acordada, e está acordada quando deveria estar dormindo. Entre isso e a moda com a qual as mulheres lidam – o cabelo, a maquiagem e as unhas – é correr sem parar", disse um informante.

No final de 2024, durante um evento de divulgação do filme em Londres, na Inglaterra, Ariana fez um desabafo. "Eu ouvi todas as versões sobre o que está errado comigo... Então você conserta, e então tudo continua errado, por diferentes razões. Na sociedade de hoje, não deveríamos ter de forma alguma comentar sobre a aparência dos outros, o que eles acham que está acontecendo nos bastidores ou sobre sua saúde ou como eles se apresentam... você nunca sabe o que alguém está passando", disse ela.

Ariana Grande concorre ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu trabalho em Wicked, em que ela interpreta Glinda.

Terapia

Ariana Grande, atualmente com 31 anos, começou sua carreira com apenas 14. A atriz e cantora participou do podcast WTF with Marc Maron e defendeu que artistas jovens deveriam ter acesso a acompanhamento psicológico gratuito.

"É tão importante que essas gravadoras, esses estúdios de TV, essas grandes produtoras incluam isso [terapia] no contrato quando você assina para fazer algo que vai mudar sua vida dessa forma, nessa escala. Você precisa de um terapeuta para te acompanhar várias vezes por semana", disse ela.

Em seguida, Ariana falou que isso é ainda mais importante para quem faz projetos maiores. "Quando essas pessoas são escaladas para esses papéis que mudam vidas ou quando assinam um contrato com uma gravadora, quando têm esse momento, isso deveria ser algo inegociável no contrato", concluiu.

