Amigo de Preta Gil, Gominho se pronuncia sobre rumores de herança milionária

O apresentador e cantor Gominho reagiu aos rumores de que iria receber uma herança milionária da cantora Preta Gil (1974-2025), que foi sua grande amiga durante muitos anos. Poucos dias depois da morte da artista, que partiu aos 50 anos, ele foi alvo de boatos de que poderia receber a fortuna de R$ 5 milhões. No entanto, ele desmentiu.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, Gominho contou que não existe nenhuma herança para ele. "Não tem dinheiro nenhum. Não estou esperando dinheiro de nada, e não tem essa herança. A minha mãe já está até preocupada que eu seja sequestrado achando que tenho R$ 5 milhões. A verdade é que se eu for sequestrado não tenho nem R$ 1 pra dar, risos" , disse ele.

Hoje em dia, o único herdeiro de Preta Gil é o filho, Francisco Gil, de 30 anos. Por enquanto, a família não revelou se a cantora deixou ou não um testamento com seus últimos desejos.

Vale lembrar que Gominho abandonou sua carreira e sua casa em Salvador, Bahia, para cuidar de Preta Gil. Assim que ela iniciou o tratamento contra o câncer em 2023, o amigo decidiu se dedicar integralmente aos cuidados com a saúde da amiga, que estava em processo de separação e enfrentando a doença. Nos últimos anos, ele ficou ao lado dela entre Rio de Janeiro e São Paulo para apoiá-la no tratamento. Ele apenas não a acompanhou nos Estados Unidos porque outras amigas cumpriram essa função e ele ficou no Brasil para trabalhar.

Gominho sobre a vida no luto

O apresentador Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil (1974-2025), separou um tempo no último domingo, 3, para conversar um pouco com os seguidores sobre diversos assuntos, incluindo sua longa amizade com a cantora e a partida dela. A artista faleceu no dia 20 de julho após lutar contra um câncer colorretal.

Durante uma live, Gominho foi questionado por um internauta sobre a relação com Francisco Gil, filho único de Preta. O apresentador, por sua vez, explicou que sempre se deu muito bem não só com o cantor, mas também com os demais familiares da amiga.

Ainda segundo o artista, ele possui uma ótima relação com todos à sua volta: "Eu me dou bem com todo mundo! Não me dou mal com ninguém! Me dou bem com todos! Comigo não tem essa de ‘não se dar bem’, ou eu não falo com a pessoa, não olho na cara ou eu me dou bem! Comigo não tem meio-termo!", declarou ele.

Em seguida, Gominho reforçou que Preta Gil era sua grande conselheira. Recentemente, o apresentador do Multishow contou que as opiniões e críticas da cantora eram as únicas das quais ele realmente se importava.

"Eu só faço o que eu quero, Preta quem me segurava! Quando eu falo que perdi minha grande conselheira de vida é verdade, porque tudo quem me aconselhava era ela! E as loucuras que eu não fiz foi porque ela me segurou!", disse Gominho, por fim.

Poucos dias antes, Gominho falou sobre como tem enfrentado o luto. "Hoje eu passei o dia inteiro pensando no quanto eu perdi a única pessoa que me aconselhava, a única pessoa que eu buscava para tudo na minha vida, opinião, conselho. Para tudo, eu buscava a Preta. E quando eu fazia samba, a única opinião, crítica, julgamento que eu levava a sério era dela. E isso eu perdi. E essa ficha tem sido muito louca, muito profunda", iniciou ele.

Em seguida, Gominho contou que passou o dia pensando na amiga: "Hoje eu segurei o choro o dia inteiro e à noite eu chorei tanto, tanto, tanto. O meu luto tem sido nesse lugar silencioso. Tem sido um luto muito intenso, mas a vida não para, nem o luto, e é digerir tudo de uma vez, entendendo as camadas desse luto e tomando decisões sem ela para me aconselhar", declarou, por fim.

