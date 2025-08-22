CARAS Brasil
  Amiga revela 'regra' de Amanda Kimberlly sobre fotos da filha com Neymar Jr: 'Sempre'
Atualidades / Redes sociais

Amiga revela 'regra' de Amanda Kimberlly sobre fotos da filha com Neymar Jr: 'Sempre'

Amiga da influenciadora digital Amanda Kimberlly revelou uma regra para postar fotos de Helena, filha da modelo com Neymar Jr. Veja mais!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 22/08/2025, às 07h50

Amanda Kimberlly
Foto: Reprodução/Instagram

Após a influenciadora digital Bruna Biancardi publicar e, em seguida, deletar uma foto de Mavie e Helena, ambas de 1 ano, uma amiga da influenciadora Amanda Kimberlly comentou sobre a regra para postar imagens da filha da modelo com Neymar Jr. Em resposta a uma publicação no Instagram, Ana Júlia Ardito explicou que é necessário pedir autorização.

Ana Júlia comentou que a mãe sempre pede para ser consultada antes de qualquer post envolvendo a menina: “Nós amigos íntimos da Amanda precisamos sempre consultar antes de postar a Helena. Ela pede isso para todos”, explicou.

Comentário da amiga de Amanda Kimberly no Instagram
Comentário da amiga de Amanda Kimberly no Instagram

O que aconteceu entre Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly?

Tudo começou quando a esposa de Neymar compartilhou uma foto de Helena e Mavie juntas, mas apagou o registro pouco depois. Diante da repercussão, Bruna explicou a decisão ao comentar em uma publicação no Instagram: “Apaguei porque a mãe dela pediu”. Na imagem, as duas meninas apareciam em um piquenique.

Logo depois, Amanda Kimberlly se manifestou e esclareceu seu posicionamento sobre a postagem. Ela denunciou ataques de ódio direcionados a Helena e compartilhou prints das conversas que teve com Bruna Biancardi sobre o assunto. "Faz 10 dias desde esse episódio e não vi ninguém comentando sobre", afirmou, lembrando o dia em que fãs de Neymar e Bruna chegaram a apagar a imagem de Helena de uma foto em que ela aparecia interagindo com os irmãos.

"Viemos de uma semana de muita reflexão sobre a exposição de menores nas redes sociais. O que está sendo pautado no momento já não serve como alerta para que pais e mães tenham mais cuidado com a imagem de uma criança na internet? Minha filha recebe críticas e montagens horríveis, que desfiguram sua imagem todos os dias... E eu (mãe) não posso controlar/proteger a imagem dela?", desabafou em seguida.

Em seguida, Amanda mostrou prints de conversas com Biancardi. "Sei que é um assunto delicado, mas necessário. Em momento algum pedi que apagassem a foto da minha filha com a irmã. O que sempre peço é ser comunicada antes de qualquer publicação - por respeito e para que eu possa me preparar para os comentários que, infelizmente, muitas vezes são cruéis. Jamais proibiria a família paterna de compartilhar momentos especiais; apenas acredito que a comunicação evita mal-entendidos e garante uma convivência mais saudável. E, para que minhas palavras não sejam distorcidas, tenho prints de tudo o que já disse sobre o assunto", disse na legenda. Leia a íntegra das mensagens aqui.

Veja também: Neymar Jr ‘não aguenta mais’ o climão entre Bruna e Amanda, diz site

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Neymar amanda kimberlly
Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly  

