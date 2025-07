Amiga revela como está Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil, em meio ao luto: 'Conversamos'

Uma das melhores amigas de Preta Gil, Jude Paulla usou as redes sociais para compartilhar que se encontrou com a mãe da artista, Sandra Gadelha

Uma das melhores amigas de Preta Gil (1974-2025), Jude Paulla usou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, para compartilhar que se encontrou com a mãe da artista, Sandra Gadelha. Em um clique compartilhado nos stories da influenciadora, Sandra aparece sentada na mesa logo após uma refeição.

Na legenda, Jude contou como está Sandra em meio ao luto. "Hoje almocei com draozinha! Conversamos muito, lembramos o tempo todo do nosso grande amor. Ela está bem amparada e mais reservada", garantiu.

Ju de Paulla posta foto da mãe de Preta Gil, Sandra Gadelha — Foto: Reprodução/Instagram

Quem é a mãe de Preta Gil?

Sandra Gadelha se casou com Gilberto Gil em 1969 e eles tiveram três filhos: Pedro, Preta e Maria. Os dois foram juntos para o exílio em Londres e se separaram em 1980. Pedro morreu em 1990 ao sofrer um acidente de carro no Rio de Janeiro. Agora, Sandra perdeu mais uma filha: Preta Gil, que morreu em decorrência do câncer.

Ao longo de sua vida, Preta Gil fez diversas homenagens para a mãe. Em 2024, ela celebrou o aniversário da matriarca. "Hoje o dia todinho é dela, de quem tenho a honra de ser minha Mãe @drao.gadelha. Pra quem não sabe, essa é a história de Drão, música que meu pai @gilbertogil fez pra ela", disse ela no começo do texto.

"Você me inspira e me emociona todos os dias, minha Rainha. Só sinto gratidão em meu peito pela sua vida e em poder celebrar sua existência. Saúde, prosperidade e muito mais momentos juntas é o que sua filha Preta te deseja imensamente. Que Deus, Nossa Senhora e todos os Orixás te guiem e iluminem. Feliz aniversário, amo você!!!", completou o texto se declarando.

