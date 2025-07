Amiga fez a maquiagem de Preta Gil para o velório: ‘Não foi fácil’

Amiga de Preta Gil fala pela primeira vez sobre como foi ser a responsável pela maquiagem do corpo da cantora para o velório: ‘Todo amor’

O velório da cantora Preta Gil foi repleto de emoção e homenagens na última sexta-feira, 25, no Rio de Janeiro. Neste sábado, 26, uma das amigas da artista revelou que foi a responsável por fazer a maquiagem no corpo de Preta para a última despedida.

A maquiadora Soraya Rocha contou que fez a última maquiagem de Preta Gil no sábado e falou este momento comovente. “Ontem me despedi de você, e atendi seu último pedido. Não foi fácil, mas cumpri o que prometi! Mas, ali eu entendi que precisava ter esse momento só nosso. Nossa conexão é eterna! Fiz sua última maquiagem, como tenho feito nos últimos 11 anos de trabalho. Com todo amor, carinho e dedicação ”, disse ela.

Além disso, Soraya relembrou a longa amizade delas e a parceria durante o tratamento da cantora nos últimos anos. "Nossa jornada começou a 11 anos atrás, lembro quando fiz a primeira maquiagem em você. Preta, não foi só um marco na minha vida, ela foi mais que isso. Ela me deu colo, foi abrigo quando perdi minha mãe, viu meu talento quando eu nem sabia que ele existia", disse ela.

E completou: "Foram 3 anos de muita luta, como você foi guerreira, minha amiga! E nós ensinou a ser fortes até na hora da dor. Durmo e acordo pensando em você, como vai ser agora? A dor é esmagadora dentro do meu peito, me confronto com os bons momentos que vive ao teu lado e foram muitos! Mas, entendo todo o processo e o propósito de vida. Deus sabe de todas as coisas, vá em paz! Você vai estar sempre em meu coração. OBRIGADA. Te amo eternamente! Que distância vai guardar nossa saudades? Que lugar vou te encontrar de novo? Vou fazer sinas de fogo. Para você ver da onde estiver!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Soraya Rocha (@rocha_soraya)

Leia também:Médico que cuidou de Preta Gil fala sobre como é perder um paciente: ‘Tempo em silêncio’