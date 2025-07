Amiga de Preta Gil relembra últimos momentos com a cantora: 'Juntas'

Uma das melhores amigas de Preta Gil, Malu Barbosa compartilhou um momento especial vivido ao lado da cantora na última semana

Malu Barbosa, uma das melhores amigas de Preta Gil (1974-2025), relembrou os últimos momentos ao lado da cantora nos Estados Unidos. Em seu perfil oficial, a empresária, que está grávida da primeira filha, compartilhou uma foto da artista ouvindo os batimentos cardíacos da bebê.

Na imagem, registrada nas últimas semanas, é possível perceber que Preta estava no hospital acompanhada de Malu e de outros amigos. O clique foi compartilhado originalmente por Francisco Gil, único herdeiro da cantora, em sua homenagem de despedida.

" Nossa neném… semana passada! Nossos últimos momentos juntas! As 3 Marias juntas! ", escreveu a empresária na legenda da postagem, fazendo referência ao fato de as três possuírem Maria no nome. A filha de Malu Barbosa se chamará Maria Tereza.

A amiga de Preta Gil esteve nos Estados Unidos nos últimos três meses durante o tratamento experimental contra o câncer da artista, iniciado em junho. No dia 10 deste mês, Malu se despediu da amiga para retornar ao Brasil, uma vez que já está se aproximando da reta final da gravidez.

O quadro de saúde da cantora, porém, se agravou nos últimos dias e ela faleceu no domingo, 20, aos 50 anos, em Nova York. O velório acontecerá na próxima sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e será aberto ao público das 9h às 13h.

Amiga recorda últimos momentos com Preta Gil - Reprodução/Instagram

A homenagem de Malu Barbosa para Preta Gil

Malu Barbosa publicou uma homenagem emocionante a Preta Gil na terça-feira, 22. A empresária esteve com a artista nos Estados Unidos, onde ela tratou a doença nos últimos três meses.

"Minha Preta Maria. É impossível colocar em palavras o que foi, o que é, viver ao seu lado. São mais de 20 anos de caminhada juntas. De cuidado, de troca, de riso e de luta. De mãos dadas, mesmo quando a gente estava longe. A nossa conexão era dessas que a vida não explica, só entrega. A gente se sentia. A gente se entendia no olhar, no silêncio, no coração", iniciou Malu Barbosa na legenda.

"Preta, você não era só minha amiga. Você era tudo na minha vida. Minha família, meus amigos, meu trabalho, minha dedicação, minha casa. Você era e sempre vai ser um pedaço de mim. Eu realmente não sei como eu vou continuar sem você. Não consigo pensar como vai ser o mundo sem você. Tô perdida", desabafou ela, recordando sua partida dos EUA; confira detalhes!

Leia também: Os amigos que estiveram ao lado de Preta Gil durante batalha contra o câncer