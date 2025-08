Amiga de Preta Gil, Jude Paulla lembra como a cantora mudou sua vida: 'Me apoiou'

A influenciadora e DJ Jude Paulla relembrou, nesta quarta-feira, 6, um momento marcante de sua trajetória ao lado de Preta Gil

A influenciadora e DJ Jude Paulla relembrou, nesta quarta-feira, 6, um momento marcante de sua trajetória ao lado de Preta Gil, que faleceu em 20 de julho, vítima de um câncer. Em um desabafo nas redes sociais, Jude contou como a amiga teve um papel fundamental em sua vida durante a transição de carreira para a música.

"Nsse vídeo aqui de 2017 que tava começando a ser dj, pouca experiência, coisa que eu jamais pensei em ser, mas como a a maioria das coisas da minha vida tem dedo de dona Preta, ela foi lá e me apoiou a começar! Fui auto ditatada antes de fazer cursos, na cara e na coragem mesmo", iniciou ela.

Em seguida, recordou a primeira festa que tocou. "Vou já começar da parte que eu trabalhava com a Preta há 5 anos (porque antes disso também tem história de como eu comecei a trabalhar com ela) mas eu tava infeliz porque não era bem o que eu queria mais. Amava estar com ela, mas não me identificava muito com aquilo e tava vivendo no modo automático. Como Preta sempre foi olho de águia, ela já sabia que eu tava infeliz e começou a conversar comigo do que eu gostava".

E foi Preta Gil quem sugeriu que ela seguisse na carreira de DJ e a ajudou a iniciar na carreira. "Esse "poderíamos testar" eu poderia jurar que ela ria me indicar um curso e me colocaria para fazer. Mas com Preta as coisas era bem mais intensas, ela simplesmente criou uma festa com o nome Vibes e Tal para eu poder tocar e colocou os meninos lá comigo e um show dela para atrair o público".

Na época, Preta Gil também contratou um DJ profissional para acompanhar a amiga. "Eu saí dali pensando: É isso! Quero ser isso também". Após a ajuda de Preta Gil, um produtor de festas do Rio de Janeiro a viu tocando e a convidou para tocar em uma festa dele. "E lá eu adquiri muita experiência por anos tocando como DJ quase fixa", complementou.

