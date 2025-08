Amiga de Preta Gil faz forte desabafo sobre luto em meio à gravidez: 'Tá sendo...'

Malu Barbosa, uma das melhores amigas de Preta Gil (1974-2025), usou as redes sociais nesta sexta-feira, 01, para compartilhar um desabafo

Malu Barbosa, uma das melhores amigas de Preta Gil (1974-2025), usou as redes sociais nesta sexta-feira, 01, para compartilhar um desabafo. Ela, que está na reta final de sua gravidez, refletiu sobre lidar com a chegada da filha em meio ao luto pela morte da cantora, que morreu no último dia 20 de julho após a batalha contra o câncer.

" Tá sendo muito maluco para mim ter que lidar com o começo e o fim! Ter que arrumar minha casa para a chegada de uma criança e, ao mesmo tempo, organizar a casa de alguém que partiu! Ter que lidar com a emoção e expectativa da chegada da minha filha (tão desejada e esperada) e a partida da pessoa mais importante até agora!", iniciou o desabafo.

"Cada um tem um jeito de tentar suportar essa dor do luto! Estou entrando no terceiro trimestre da minha gestação num momento vulnerável e tão contraditório! Vivi meus últimos 25 anos convivendo com Preta, mas claro que a intensidade dos últimos tempos nos fez viver uma simbiose, a mesma que vivo agora com Maria Tereza", continuou.

"Tento entender tudo, mas, ao mesmo tempo, não entendo se foi sorte ela viver isso comigo ou falta de sorte ela não conseguir estar quando a neném chegar! Que loucura é viver!", finalizou ela, que recebeu o apoio de amigos e famosos nos comentários.

"Malu... eu também não entendo, mas sinto que a sua filha tá aí justo pra nos mostrar que a vida se impõe sempre... que chegadas e partidas são partes do ciclo que todos nós temos que aceitar. E que eu vejo sorte SIM nessa prova tão forte de que a vida está sempre recomeçando. Te amo e to aqui pra vocês", comentou a atriz Carolina Dieckmmann.

"Malu, muita força pra você, minha amiga. Não deve estar sendo fácil…mas certamente sua Maria vai preencher mais ainda seu coração gigante. E a dinda vai estar presente de alguma forma em todos os momentos. Muito amor por vcs!", disse a apresentadora Fernanda Paes Leme. "To contigo! amo vocês", disse Ju de Paulla.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Malu Barbosa (@malupbarbosa)

A morte de Preta Gil

Vale lembrar que Preta Gil morreu enquanto estava em Nova York, nos Estados Unidos, para o tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado em 2023. O corpo de Preta Gil chegou ao Brasil poucos dias após seu falecimento e foi velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro com a presença de familiares, amigos e fãs. Por fim, o último adeus aconteceu em uma cerimônia de cremação fechada para a família.

Leia também: Abalada, Fernanda Paes Leme relembra fotos com Preta Gil