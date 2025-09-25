Malu Barbosa, uma das melhores amigas de Preta Gil (1974-2025), usou as redes sociais nesta quinta-feira, 25, para compartilhar um desabafo. Ela chegou ao nono mês de gestação e refletiu sobre a reta final da gravidez enquanto vivencia o luto pela perda da cantora, que faleceu em julho após lutar contra o câncer.

“Chegamos ao 9º mês. Agora é esperar a sua vontade, Maria. Foram meses de luta, luto e entrega. Você, minha filha, tem sido o motivo mais lindo para eu encontrar força todos os dias. Você é esperada aqui faz muito tempo!”, escreveu ela ao compartilhar imagens de seu ensaio gestante.

Ainda nos últimos dias, Malu Barbosa desabafou no dia em que a morte da cantora completou dois meses. “2 meses sem você… mas te imaginei em todos os lugares comigo. Me pego vendo os vídeos para ouvir sua gargalhada. Queria te contar tanta coisa, te perguntar tantas outras! Saudades do carinho da Dinda na minha barriga! Estamos aqui crescendo e tentando imaginar como vai ser sem você. Te amo Preta!”, declarou.

O luto em meio à gravidez

No início de agosto, ela refletiu sobre lidar com a chegada da filha em meio ao luto pela morte da cantora. “Tá sendo muito maluco para mim ter que lidar com o começo e o fim! Ter que arrumar minha casa para a chegada de uma criança e, ao mesmo tempo, organizar a casa de alguém que partiu! Ter que lidar com a emoção e expectativa da chegada da minha filha (tão desejada e esperada) e a partida da pessoa mais importante até agora!”, iniciou o desabafo.

“Cada um tem um jeito de tentar suportar essa dor do luto! Estou entrando no terceiro trimestre da minha gestação num momento vulnerável e tão contraditório! Vivi meus últimos 25 anos convivendo com Preta, mas claro que a intensidade dos últimos tempos nos fez viver uma simbiose, a mesma que vivo agora com Maria Tereza“, continuou.

“Tento entender tudo, mas, ao mesmo tempo, não entendo se foi sorte ela viver isso comigo ou falta de sorte ela não conseguir estar quando a neném chegar! Que loucura é viver!”, finalizou ela, que recebeu o apoio de amigos e famosos nos comentários.

A morte de Preta Gil

Vale lembrar que Preta Gil faleceu enquanto estava em Nova York, nos Estados Unidos, onde realizava tratamento para o câncer no intestino, diagnosticado em 2023. Poucos dias após o falecimento, seu corpo chegou ao Brasil e foi velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro c, contando com a presença de familiares, amigos e fãs. O adeus final ocorreu em uma cerimônia de cremação reservada à família.

Após o último adeus, a médica Roberta Saretta, coordenadora da equipe do cardiologista Roberto Kalil, detalhou o momento da morte de Preta Gil e explicou os motivos pelos quais ela não conseguiu chegar ao Brasil com vida.

Médica revelou detalhes da morte da cantora

Em entrevista ao Jornal O Globo, a médica revelou que acompanhou Preta Gil durante os dois anos e meio de tratamento. Ela explicou que, após um ano de remissão — fase em que a doença não é mais detectada no corpo do paciente e fica estabilizada —, novos exames realizados no segundo semestre de 2024 indicaram que o câncer havia se espalhado para os linfonodos da região pélvica. Como resultado, Preta precisou passar por uma cirurgia delicada em dezembro de 2024, para remover partes do aparelho digestivo.

Meses depois, em março de 2025, Preta Gil recebeu a triste notícia de que teria apenas alguns meses de vida. A médica revelou que foi ela quem informou à cantora que o câncer havia se espalhado para outros órgãos, incluindo fígado e pulmões.

“Ao saber, ela me perguntou: “Se eu não fizer nada quanto tempo tenho de vida?”. Respondi: de seis a oito meses. “Tem alguma coisa para eu fazer? Eu vou morrer?”. Explicamos então que havia protocolos de pesquisa nos Estados Unidos com medicamentos que poderiam evitar a progressão rápida”, recordou ela.

Tratamento no exterior

Preta, então, procurou o tratamento nos Estados Unidos, para onde se mudou em maio de 2025. No entanto, aintervenção não surtiu o efeito esperado, e a doença de Preta Gil continuou a se agravar. O câncer da artista apresentava múltiplas mutações, enquanto o tratamento realizado no exterior era eficaz apenas contra uma delas.

Com a progressão da doença e o comprometimento dos rins, a médica se deslocou aos Estados Unidos para acompanhar o retorno de Preta Gil ao Brasil, quando já não havia mais possibilidade de tratamentos e era o momento de estar em casa. A artista passou mal na ambulância a caminho do aeroporto e não resistiu.

