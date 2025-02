Amiga de Michelle Trachtenberg comove com despedida: 'Por você'

Sarah Michelle Gellar, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para lamentar a morte da amiga, a atriz Michelle Trachtenberg

Sarah Michelle Gellar, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para lamentar a morte da amiga, a atriz Michelle Trachtenberg, que atuou com ela no filme Buffy: A Caça-Vampiros. Além de compartilhar uma série de registros com a artista, ela compartilhou um texto comovente.

"Michelle, me escute. Escute. Eu amo você. Eu sempre vou amar você. A coisa mais difícil deste mundo, é viver nele. Eu vou ser forte. Viverei... Por você", se despediu na legenda do álbum de fotos ao lado da atriz.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. "Notícia muito triste. Sinto muito, Sarah", disse um. "Sinto muito pela tua perda, Sarah", escreveu outro. "Sinto muito, Sarah. Que ela descanse em paz", desejou uma terceira pessoa.

Veja a publicação:

O que aconteceu com Michelle Trachtenberg?

De acordo com a ABC News, ela foi encontrada morte em seu apartamento na cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 26. A polícia local já iniciou a investigação e chegou à conclusão de que a morte dela não é suspeita.

Trachtenberg iniciou sua carreira ainda na infância em comerciais de TV e também em projetos da TV norte-americana, como All My Children e The Adventure of Pete & Pete. O último trabalho dela foi em 2023 no remake de Gossip Girl da Max.

Um ano antes de sua morte, Michelle rebateu especulações sobre sua saúde quando os fãs apontaram que ela estaria magra demais. “Este é o meu rosto. Não é desnutrição, nem problemas. Por que vocês tem que odiar?”, disse ela, e completou: “Recebi vários comentários sobre minha aparência. Nunca fiz cirurgia plástica, estou feliz e saudável”.

