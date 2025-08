Amanda Kimberlly se manifesta sobre rumores de affair com jogador de futebol

A modelo Amanda Kimberlly rompeu o silêncio e se pronunciou sobre rumores de que estaria vivendo um affair com jogador de futebol

O nome de Amanda Kimberlly ficou em evidência nesta quarta-feira, 6, após o jornal 'Extra' informar que a modelo estaria vivendo um affair com o jogador de futebol Agustín Giay. Após rumores do suposto romance viralizarem, a jovem rompeu o silêncio e se manifestou pela primeira vez sobre o assunto.

Nos comentários de uma publicação do veículo, Amanda afirmou que as informações não procedem e negou que esteja conhecendo melhor o atleta do Palmeiras: " Mais uma mentira, parabéns para quem fez essa matéria, credibilidade [zero] ", escreveu ela.

Segundo o jornal, a modelo e o jogador argentino foram apresentados por um casal de amigos em comum e estariam se aproximando aos poucos, de forma discreta. Assim como a modelo, Agustín Giay também não costuma compartilhar seu dia a dia nas redes sociais.

Amanda Kimberlly nega affair com Agustín Giay - Reprodução/Instagram

Quem é Agustín Giay?

O atleta argentino tem 21 anos e é lateral direito do Palmeiras. Agustín Giay chegou ao time brasileiro em 2024, após atuar na seleção argentina no Sub-20. O jogador se tornou titular do clube paulista depois de se recuperar de lesões.

Atualmente, ele soma mais de 600 mil seguidores nas redes sociais, onde costuma compartilhar raríssimos registros de sua vida pessoal, priorizando cliques em campo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝘼𝙜𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣 ⚽️🏃🏼 (@agusgiay16)

A decisão de Amanda Kimberlly em preservar a imagem da filha

Recentemente, Amanda Kimberlly informou que decidiu não mais compartilhar registros da filha, Helena, de 1 ano de vida. Em entrevista ao portal LeoDias, a modelo explicou que a pequena, fruto de uma relação com o jogador de futebol Neymar Jr, passou a ser alvo de comentários maldosos na internet.

"Eu não quero muito me estender sobre o assunto. É bem cansativo tudo isso. Graças a Deus, o jurídico já está trabalhando para resolver isso da melhor forma. Mas o que eu fico mais irritada e brava é que essas pessoas, elas sempre saem impunes. Esse ato de crueldade passa de qualquer nível, assim. É muito difícil até de falar com você...", declarou ela.

E completou: "Mas eu decidi preservar a imagem da Helena por um tempo e não compartilhar porque as coisas que eu recebo são cruéis, as montagens muito pesadas, assim, com o rostinho dela. Não gosto nem de lembrar".

Leia também: Neymar Jr surge em foto rara com Amanda Kimberlly e a filha Helena