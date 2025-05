Amanda Kimberlly expõe decisão sobre ataques contra as filhas de Neymar Jr

A modelo Amanda Kimberlly revelou que ataques direcionados a Helena e Mavie, filhas de Neymar Jr, não pararam: 'Infelizmente'

Amanda Kimberlly separou um tempo nesta terça-feira, 27, para bater um papo descontraído com os seguidores. Em seu perfil nas redes sociais, a modelo e influenciadora abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas dos internautas para esclarecer.

Em meio a conversa, Amanda foi questionada sobre a onda de ataques direcionados às duas filhas de Neymar Jr: Helena, de 10 meses, sua herdeira com o atleta, e Mavie, de 1 ano e sete meses, fruto da atual união do jogador de futebol com Bruna Biancardi.

De acordo com a modelo, apesar das famílias já terem tomado medidas legais, a série de ataques contra as meninas na internet ainda continuam acontecendo. "As crianças estão sendo respeitadas?", perguntou um internauta.

" Infelizmente não. Redirecionei essas 'coisinhas chatas' para o jurídico. Agora o hater vai poder usar seu tempo com algo realmente produtivo: pagando indenização ou prestando um belo serviço comunitário ", respondeu Amanda Kimberlly. A mãe da pequena Helena ainda explicou que decidiu levar o caso adiante justamente pelos ataques não terem cessado.

"Já abrimos mais de 30 boletins de ocorrência", concluiu a modelo. Vale lembrar que tanto Amanda quanto Bruna Biancardi já vieram a público pedir para que as duas crianças não sejam atacadas.

Vale lembrar que além de Helena e Mavie, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, da antiga união com Carol Dantas, e Mel, sua segunda filha com Bruna Biancardi. A caçula do casal deve nascer ainda este ano.

Amanda conta que entrou na Justiça contra ataques - Reprodução/Instagram

Qual será o tema do aniversário de 1 ano de Helena?

Amanda Kimberlly está contando os dias para a chegada do primeiro ano de vida da filha, Helena! Nesta terça-feira, 27, a modelo e influenciadora digital compartilhou com o público alguns detalhes sobre a festa tão esperada da bebê, fruto de uma relação com o jogador de futebol Neymar Jr.

Em seu perfil oficial, a mãe da pequena Helena revelou que, assim como todos os mesversários da herdeira, a festinha de aniversário de 1 ano também será temática. De acordo com a modelo, o tema escolhido foi 'Jardim'.

Além disso, Amanda Kimberlly contou que tem recebido a ajuda mais que especial de Rafaella Santos, tia e madrinha da bebê, para organizar a celebração. Vale lembrar que Helena completará seu primeiro ano de vida no dia 3 de julho.

Leia também: Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly mostram fotos das filhas juntas