Amanda Gontijo inicia fertilização in vitro para realizar sonho da maternidade: 'Amadureci muito'

Ex-BBB Amanda Gontijo é casada com o cirurgião plástico Danilo Monteiro

Amanda Gontijo, que integrou o elenco do BBB 14, quer realizar o sonho de ser mãe. Aos 34 anos e casada com o cirurgião plástico Danilo Monteiro, a influenciadora digital iniciou, nesta quarta-feira, 5, o processo de fertilização in vitro.

A CARAS Brasil apurou que a estrela deixou um hospital particular em São Paulo radiante. O marido a acompanhou na primeira etapa do procedimento. Coincidentemente, o médico responsável é Felipe Lazar Junior, o mesmo responsável pelo parto de Clara, filha de Graciele Lacerda (44) e Zezé Di Camargo (62).

Procurada pela reportagem, Gontijo conta que ser mãe foi um processo que ela amadureceu com o tempo. "Só pelo sonho da maternidade! Foi uma coisa que amadureci muito. Antes de conhecer Danilo nem cogitava na possibilidade de ser mãe, sempre fui muito livre, adoro liberdade. Não tenho nem cachorro nem planta, pra não me dar trabalho [risos]", brinca.

A ideia do casal é ter apenas um filho. O que antes não estava nos planos da ex-BBB, se tornou um sonho desejado. "Fomos amadurecendo a ideia, ver como ele nasceu pra ser pai fez toda diferença, e hoje com toda certeza é nosso maior projeto de vida", conta.

A influenciadora já sofreu com comentários sobre não ter filhos aos 34 anos, o que é uma realidade para muitas mulheres. Apesar dos questionamentos da sociedade, ela afirma ser uma mulher independente e moderna que se dedicou aos planos profissionais na primeira etapa da vida adulta.

"Hoje a mulher moderna não engravida mais dos 18 aos 25 anos como as nossas mães no passado! A mulher moderna cada dia mais tem atrasado a gestação com prioridade para os planos profissionais, e a falta de informação faz com que algumas mulheres nunca consigam engravidar, pois quando elas começam a pensar em construir família, já estão com uma idade em que a probabilidade de sucesso é muito perto do zero. Não foi meu caso, pois o meu intuito é ter um bebê saudável, mas no processo de exames, percebi que muitas mulheres hoje em dia não conseguem engravidar, por esperar tempo demais, e não se programar para isso", conta.

