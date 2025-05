Álvaro defende Lucas Guedez após ele ser acusado de se afastar de Virginia

Álvaro responde comentário sobre relação de Lucas Guedez com Virginia Fonseca após depoimento na CPI das Bets e Rancho do Maia

O influenciador digital Álvaro rebateu a crítica de uma internauta sobre a relação de Lucas Guedez e Virginia Fonseca. Uma seguidora alfinetou ao dizer que Lucas teria se afastado de Virginia após ela prestar depoimento na CPI das Bets e ir ao Rancho do Maia. Porém, Álvaro saiu em defesa do amigo.

Na internet, uma internauta disse: “Eu fico passada como o Lucas Guedez se afasta dos amigos no meio das polêmicas, né? Ele sabia que a Virginia ia pro Rancho e se mandou. O Álvaro que se cuide”.

Então, Álvaro defendeu o amigo ao dizer que a viagem deles já estava marcada antes dos últimos acontecimentos. “Não mesmo. A viagem já estava marcada antes de qualquer acontecimento e a ida pra minha casa também pois, enquanto reforma o apartamento dele, ele queria passar menos tempo lá. E a volta da gente domingo pro Rancho também já estava marcada antes de tudo. Às vezes é só percepção de quem quer achar piolho em cabeça de careca”, disse ele.

Lucas Guedez já falou de Bruna Marquezine

O influenciador digital Lucas Guedez esteve na Fazenda Talismã, que é do cantor Leonardo, durante a festa de aniversário de João Guilherme há poucos dias. A viagem deu o que falar por causa da repercussão de rumores envolvendo a atriz Bruna Marquezine e a influencer Virginia Fonseca. Na época, Bruna namorava com João e foi até a fazenda junto com os amigos da cunhada, mas não apareceu em nenhuma foto com a influencer ou os convidados. Com isso, os internautas questionaram se houve ou não um distanciamento.

Agora, o influencer Lucas Guedez, que é amigo de Virginia e Bruna, abriu o jogo sobre como era o clima na fazenda. "Eu tenho contato com a Bruna, com o João. Até hoje falo com ela. Todo mundo já é muito mais low-profile. A gente já gosta de filmar nossa vida, do dia a dia, que não deixamos de filmar. Mas foi incrível. O susto que a gente levou foi diferente da visão que aconteceu lá", disse ele ao Gshow.

E completou: "Todo mundo dançou, se divertiu, bebeu, interagiu. E aqui saiu uma outra visão de uma galera que não estava lá. Mas foi muito legal, foi muito especial. Foi essa repercussão. A gente saiu de lá e falou: 'Uai gente, o que tá acontecendo?' Sendo que lá dentro foi tudo legal. Andamos de jet, de barco, pescamos, foi tudo incrível, foi tudo perfeito".

Ao comentar sobre os rumores envolvendo a falta de fotos de Marquezine na fazenda, ele reagiu: "É que aconteceu uma coisa aqui, né, e aconteceu uma coisa lá que foi o que a gente não entendeu. Lá foi totalmente outra coisa e aqui aconteceu tudo que vocês viram aí na internet, mas foi incrível, foi maravilhoso, foi demais lá", declarou.