Allan Souza Lima divide vídeo romântico com Débora Nascimento

Está ficando sério! Os atores Allan Souza Lima e Débora Nascimento surgiram abraçados em clima de romance durante passeio de barco

O ator Allan Souza Lima surpreendeu o público na manhã desta terça-feira, 25, ao compartilhar um vídeo especial ao lado da atriz Débora Nascimento. No registro, os dois famosos aparecem abraçadinhos em clima de romance enquanto curtem um passeio de barco.

Esbanjando alegria, Allan foi filmado cantando enquanto Débora fazia carinho em seu cabelo. Na legenda, o artista colocou apenas emojis, sendo dois corações vermelhos e uma nota musical.

O vídeo publicado por Allan Souza Lima aumenta ainda mais os rumores de que ele e Débora Nascimento estão mesmo namorando. Os boatos de um affair se iniciaram no Réveillon deste ano e, desde então, os dois foram vistos juntos em diversas ocasiões.

Nos comentários da postagem, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas aos atores, desejando felicidades ao novo casal. "Felicidades meu amigo", disse uma seguidora. "Super combinam!", falou outra. "Que acerto de casal!", declarou uma terceira.

Recentemente, Débora Nascimento publicou em suas redes sociais um vídeo em que aparece fazendo cafuné no ator. Pouco tempo depois, Allan repostou o momento, confirmando ainda mais o romance.

Confira o vídeo de Débora Nascimento e Allan Souza Lima:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Allan Souza Lima (@allansouzalima)

Allan Souza Lima relembra crise de burnout

Recentemente, Allan Souza Lima relembrou uma situação difícil que enfrentou enquanto gravava a segunda temporada da série Cangaço Novo, disponível no Prime Video, em que ele interpreta o personagem Ubaldo. O ator teve burnout e depressão.

"Esse personagem sou eu. A segunda temporada foi muito dolorido. Eu fui afundando. Tinha dias, que silenciosamente, eu acordava chorando de dor e solidão. Sabia da minha responsabilidade, levantava e ia. Botava os óculos escuros e fingia que nada acontecia. Até o dia que eu caí e tive que pedir ajuda. Vivi situações no meio disso tudo que foram muito complicadas. É muito difícil quando as pessoas te olham, sabem que você caiu e você fala, 'Eu estou pelado e sem a armadura, não tenho como me proteger agora'. Isso para mim foi de muita dor. As pessoas preocupadas", relembrou ele durante participação no programa Sem Censura; confira mais detalhes!

Leia também: Débora Nascimento impressiona com novas fotos de sua viagem ao Havaí