CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Allan Souza Lima critica 'invasão de privacidade' após boatos sobre vida pessoal
Atualidades / Desabafo

Allan Souza Lima critica 'invasão de privacidade' após boatos sobre vida pessoal

Allan Souza Lima contou como lida com a exposição de sua vida pessoal; ator foi alvo de boatos envolvendo Wanessa Camargo

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 14h18

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Allan Souza Lima
Allan Souza Lima - Foto: Reprodução / Instagram

O ator Allan Souza Lima separou um tempo na segunda-feira, 1º, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de diversos assuntos. Ao longo do bate-papo descontraído, o artista fez um breve desabafo sobre a invasão de privacidade sofrida por pessoas públicas.

O tema foi abordado por Allan Souza logo após um internauta perguntar como ele lida com as consequências da popularidade. O ator, que está no quadro 'Dança dos Famosos', explicou que, por vezes, prefere se manter em silêncio ao rebater especulações a respeito de sua vida pessoal.

"Estou há mais de 20 anos nessa vida, já vi de tudo, ou quase tudo, já passei por situações também. Acho que existe uma diferença entre invasão de privacidade e falta de privacidade. Nós, artistas, que trabalhamos com o palco, vivemos constantemente com a falta de privacidade e temos que saber lidar com isso", iniciou ele.

"Agora, invasão de privacidade, cabe a nós permitimos ou não. Então, eu sempre tento manter exatamente essa linha tênue, entre a falta de [privacidade] e a invasão de [privacidade]. É muito legal te reconhecerem na rua e admirarem seu trabalho, mas também tem um preço muito grande. Às vezes prefiro manter o meu silêncio", completou o artista.

Recentemente, o nome de Allan Souza Lima ficou entre os assuntos mais comentados após rumores de que o ator estaria vivendo um affair com Wanessa Camargo viralizarem. O suposto romance foi mencionado pelo portal LeoDias logo após a cantora se envolver em uma polêmica com o ex-namorado, Dado Dolabella.

Allan Souza Lima - Foto: Reprodução / Instagram
Allan Souza Lima - Foto: Reprodução / Instagram

Wanessa Camargo nega affair com Allan Souza Lima

Após boatos do suposto affair viralizarem, Wanessa Camargo se manifestou publicamente e negou que exista qualquer relação além de amizade com Allan Souza Lima. Os dois se conheceram nos bastidores do 'Dança dos Famosos'.

Na ocasião, a cantora explicou que Allan Souza apenas a ajudou em um momento delicado após uma discussão com Dado Dolabella. "Envolveram outras pessoas nessa história, o que eu não acho nada legal. O Allan Souza, que também é meu companheiro na Dança dos Famosos, assim como outros que me deram apoio, vendo que eu estava bem abalada, junto com a Leandra, minha produtora, e o WD, me levaram até o hotel e me deram suporte emocional. Foi apenas isso", explicou ela.

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima - Foto: Reprodução / Instagram
Wanessa Camargo e Allan Souza Lima - Foto: Reprodução / Instagram

Luciano Huck ‘corta' fofoca sobre vida pessoal na Dança dos Famosos

No último domingo, 31, o apresentador Luciano Huckimpediu que uma fofoca sobre a vida pessoal do ator Allan Souza Lima fosse dita em detalhes no palco do Domingão com Huck, da Globo, durante o quadro Dança dos Famosos. Isso porque a apresentadora Lívia Andrade tentou trazer à tona um assunto que deu o que falar na internet nos últimos dias.

Tudo começou quando a jurada Ana Botafogo falou sobre uma pegada no pescoço na coreografia de Allan Souza Lima na Dança dos Famosos e elogiou a confiança entre o ator e sua bailarina. Então, Lívia aproveitou o gancho para brincar sobre a vida pessoal dele.

"Falando em pegar no pescoço, você se livrou de uma, hein Allan? Ah Luciano, você não está assistindo a novela mexicana depois do palco? Quem pegou, pegou, quem não pegou, irmão…”, disse ela. Com isso, Luciano Huck captou para onde o assunto estava indo. "Ah, fofoca. Ela só pensa em fofoca. A Livia sai do Fofocalizando, mas o Fofocalizando não sai dela”, afirmou.

Ele foi interrompido por Dona Déa Lúcia, que disse: "Coisa horrorosa, o Allan está comigo. Essa fofoca já é velha”. Por fim, o apresentador interrompeu o assunto de forma rápida. "Vamos concentrar aqui que daqui a pouco tem futebol”, declarou.

Leia também: Tarólogo prevê destino de Allan Souza Lima no Dança dos Famosos: 'Precisa tomar cuidado'

Allan Souza Lima no Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Instagram; @wcnoclick
Allan Souza Lima no Dança dos Famosos - Foto: Reprodução / Instagram; @wcnoclick

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

dança dos famososWanessa CamargoAllan Souza Lima

Leia também

Família

Gloria Pires posa com três dos quatro filhos - Foto: Reprodução / Instagram

Gloria Pires publica foto rara com três dos quatro filhos: 'Meus amores'

Desabafo

Cacau Protásio - Foto: Reprodução/Instagram

Cacau Protásio fala sobre fase solteira após fim de seu namoro: 'Cuidando de mim'

Vida pessoal

William Bonner e Natasha Dantas - Foto: Reprodução / Instagram

Esposa de William Bonner ganhou incentivo do jornalista ao trocar de profissão

Desabafo

Gwyneth Paltrow - Foto: Reprodução/Instagram

Gwyneth Paltrow afirma que só será compreendida quando morrer: 'Vida estranha'

Passado

César Tralli - Foto: Reprodução/Globo

César Tralli fala sobre infância difícil e lembra que começou a trabalhar cedo: 'Puxar a família'

Vida pessoal

Alessandro Jodar - Foto: Reprodução / Instagram

Quem é a esposa de Alessandro Jodar? Casal anunciou gravidez do primeiro filho

Últimas notícias

Gloria Pires posa com três dos quatro filhosGloria Pires publica foto rara com três dos quatro filhos: 'Meus amores'
Rebeca AbravanelRebeca Abravanel tem atitude generosa com idosa em programa de TV
Claudia Raia e o filho caçula, LucaClaudia Raia chama a atenção ao surgir fantasiada com o filho caçula
Allan Souza LimaAllan Souza Lima critica 'invasão de privacidade' após boatos sobre vida pessoal
NoneDança dos Famosos: público discorda da eliminação e revela quem deveria sair do reality
Tiago Abravanel revelou que o respeito vem em primeiro lugarTiago Abravanel explica relacionamento aberto e psicóloga avalia: 'Isso é central'
Eugênio relembra tragédia do passadoVale Tudo: Eugênio ganha destaque ao contar passado trágico
Duda GuerraEx-nora de Angélica, Duda Guerra vai parar no hospital e revela o que aconteceu: 'Muita dor'
Dita (Jeniffer Nascimento)Êta Mundo Melhor!: Dita toma decisão surpreendente e deixa todos em choque
William Bonner, Túlio Gadelha e Fátima BernardesTúlio Gadelha reage à saída de William Bonner do Jornal Nacional após 29 anos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade