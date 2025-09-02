Allan Souza Lima critica 'invasão de privacidade' após boatos sobre vida pessoal

Allan Souza Lima contou como lida com a exposição de sua vida pessoal; ator foi alvo de boatos envolvendo Wanessa Camargo

O ator Allan Souza Lima separou um tempo na segunda-feira, 1º, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de diversos assuntos. Ao longo do bate-papo descontraído, o artista fez um breve desabafo sobre a invasão de privacidade sofrida por pessoas públicas.

O tema foi abordado por Allan Souza logo após um internauta perguntar como ele lida com as consequências da popularidade. O ator, que está no quadro 'Dança dos Famosos', explicou que, por vezes, prefere se manter em silêncio ao rebater especulações a respeito de sua vida pessoal.

"Estou há mais de 20 anos nessa vida, já vi de tudo, ou quase tudo, já passei por situações também. Acho que existe uma diferença entre invasão de privacidade e falta de privacidade. Nós, artistas, que trabalhamos com o palco, vivemos constantemente com a falta de privacidade e temos que saber lidar com isso", iniciou ele.

" Agora, invasão de privacidade, cabe a nós permitimos ou não. Então, eu sempre tento manter exatamente essa linha tênue, entre a falta de [privacidade] e a invasão de [privacidade]. É muito legal te reconhecerem na rua e admirarem seu trabalho, mas também tem um preço muito grande. Às vezes prefiro manter o meu silêncio", completou o artista.

Recentemente, o nome de Allan Souza Lima ficou entre os assuntos mais comentados após rumores de que o ator estaria vivendo um affair com Wanessa Camargo viralizarem. O suposto romance foi mencionado pelo portal LeoDias logo após a cantora se envolver em uma polêmica com o ex-namorado, Dado Dolabella.

Allan Souza Lima - Foto: Reprodução / Instagram

Wanessa Camargo nega affair com Allan Souza Lima

Após boatos do suposto affair viralizarem, Wanessa Camargo se manifestou publicamente e negou que exista qualquer relação além de amizade com Allan Souza Lima. Os dois se conheceram nos bastidores do 'Dança dos Famosos'.

Na ocasião, a cantora explicou que Allan Souza apenas a ajudou em um momento delicado após uma discussão com Dado Dolabella. "Envolveram outras pessoas nessa história, o que eu não acho nada legal. O Allan Souza, que também é meu companheiro na Dança dos Famosos, assim como outros que me deram apoio, vendo que eu estava bem abalada, junto com a Leandra, minha produtora, e o WD, me levaram até o hotel e me deram suporte emocional. Foi apenas isso", explicou ela.

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima - Foto: Reprodução / Instagram

Luciano Huck ‘corta' fofoca sobre vida pessoal na Dança dos Famosos

No último domingo, 31, o apresentador Luciano Huckimpediu que uma fofoca sobre a vida pessoal do ator Allan Souza Lima fosse dita em detalhes no palco do Domingão com Huck, da Globo, durante o quadro Dança dos Famosos. Isso porque a apresentadora Lívia Andrade tentou trazer à tona um assunto que deu o que falar na internet nos últimos dias.

Tudo começou quando a jurada Ana Botafogo falou sobre uma pegada no pescoço na coreografia de Allan Souza Lima na Dança dos Famosos e elogiou a confiança entre o ator e sua bailarina. Então, Lívia aproveitou o gancho para brincar sobre a vida pessoal dele.

"Falando em pegar no pescoço, você se livrou de uma, hein Allan? Ah Luciano, você não está assistindo a novela mexicana depois do palco? Quem pegou, pegou, quem não pegou, irmão…”, disse ela. Com isso, Luciano Huck captou para onde o assunto estava indo. "Ah, fofoca. Ela só pensa em fofoca. A Livia sai do Fofocalizando, mas o Fofocalizando não sai dela”, afirmou.

Ele foi interrompido por Dona Déa Lúcia, que disse: "Coisa horrorosa, o Allan está comigo. Essa fofoca já é velha”. Por fim, o apresentador interrompeu o assunto de forma rápida. "Vamos concentrar aqui que daqui a pouco tem futebol”, declarou.

