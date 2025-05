Aline Wirley surge com os filhos e o marido no aeroporto e cena chama a atenção

A cantora Aline Wirley e o ator Igor Rckli aparecem junto aos filhos nesta quarta-feira, 14, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, 14, a cantora Aline Wirley, de 43 anos, e o marido, o ator Igor Rickli, de 41, protagonizaram uma cena divertida ao serem fotografados embarcando no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Isso porque o casal estava com os filhos: Antonio e Fátima, de 10 anoas, e Will, de sete, que brincaram com o paparazzo que registrava a família no local .

Relacionamento

No início de abril, Aline e Rickli publicaram um vídeo em que falavam sobre o relacionamento que já dura quase 14 anos. "Não tem segredo, o que tem é vontade de dar certo", disseram.

E ainda comentou sobre maturidade. "Nós estamos chegando nos nossos quarenta e poucos, o corpo começa a mudar os desejos. Não estou dizendo que a gente está ficando velho, mas eu acho que era muito legal seduzir as pessoas... [agora] é tão legal assistir uma série", diveriu-se.

Igor, que revelou ser bissexual em 2023, ainda adicionou:"Era seduzir mesmo, todo mundo eu queria. Eu precisava me sentir amado e desejado. Era importante para mim naquele momento. Só Deus sabe quantos leões entraram no nosso caminho nesses 14 anos e a gente deu conta deles", concluiu.

