Aline Wirley e Igor Rickli relembram momento difícil no início da relação

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Aline Wirley e Igor Rickli relembraram um momento difícil no início do relacionamento

Em suas redes sociais, Aline Wirley sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Em sua conta no Instagram, a artista publicou um vídeo em que aparece ao lado do marido Igor Rickli.

Na publicação, o casal relembrou um momento difícil no início do relacionamento, com dificuldades financeiras. No entanto, eles escolheram permanecer juntos apesar dos desafios. "Por que a gente resolve estar junto com o outro? É para ser feliz, para trazer alegria para a vida, para trazer mais leveza, senão não faz sentido", disse Aline.

A famosa ainda revelou que teve uma época que eles ficaram com apenas dois reais. "Lembro, quando sobrou só dois reais. Acabou todo o dinheiro", disse ela. A solução usar esse valor para algo prazeroso. "Vamos tomar uma cerveja com esses dois reais, na época dava, mas acho que a gente pendurou R$ 1,50", contou Igor.

Apesar de tudo, eles sempre se mantiveram positivos. "A gente ria", relembrou Aline. "E pensávamos: Deus proverá. Vamos ver o que vai acontecer", completou Igor. Atualmente, Aline e Igor são pais de Antonio e Fátima, de dez anos, e Will, de sete anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Wirley (@alinewirley)

Chegada dos 43 anos

Recentemente, Aline Wirley usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre sua idade. Aos 43 anos, a artista compartilhou cliques na praia acompanhados de um áudio que brinca sobre ser vista como "tia" pelos mais novos e "menina" pelos mais velhos.

"Confusa? Às vezes… Mas digo com certeza que sinto que entrei na melhor fase da minha vida! E você?", legendou a ex-BBB no Instagram.

Nos comentários, os fãs repercutiram o assunto. "Melhor fase da vida! Em todos os aspectos! Emocionais, espirituais. Tudo fica tão leve que assusta", refletiu uma seguidora. "Quero chegar aos meus 40 assim! Belíssima", disse outra. "Acredite! Daí até os 60 é muito bom mesmo, achei muitos momentos de plenitude. Aproveite bem!", declarou mais uma.

