Aline Wirley e Igor Rickli aproveitam a praia com os filhos durante o outono: 'Verão'

A cantora Aline Wirley e o ator Igor Rickli aproveitam um dia ensolarado na praia ao lado de seus filhos nesta terça-feira, 6

Nesta terça-feira, 6, a cantora e ex-BBB Aline Wirley, de 43 anos, compartilhou alguns cliques nas redes sociais ao lado de sua família. Ela e o ator Igor Rickli, de 41 anos, aproveitaram o dia de sol e descanso para curtir a praia com seus filhos, Antonio, Fátima e Will.

"Tem um verão no meio do meu outono!!" , escreveu a artista na publicação. Os internautas ficaram encantados com as fotos e lotaram os comentários. “Que família linda!”, disse um fã. “Família mais linda do mundo”, elogiou a atriz Maria Ribeiro. Um outro usuário acrescentou: “Vocês são parecidos… o amor se constrói e acolhe!”.

Confira os cliques da família na praia:

Aline Wirley curte praia com a família - Foto: Reprodução/Instagram

Quem são Aline Wirley e Igor Rickli?

Aline Wirley, de 43 anos, é atriz, cantora e ex-BBB. Natural de São Paulo, atualmente mora no Rio de Janeiro. Ela fez parte do grupo Rouge até 2006, com o qual conquistou diversos sucessos e lançou cinco álbuns. Aline também participou do BBB 23. A artista é casada com o ator Igor Rickli desde 2015 e juntos, o casal tem três filhos: Antonio, Fátima e Will. Igor Rickli, de 41 anos, é ator e modelo. Natural de Ponta Grossa, no Paraná, ele atuou em produções como Flor do Caribe, a telenovela Alto Astral e a série bíblica Gênesis.

