Aline Campos volta a explicar por que decidiu deixar o nome Riscado: “Ouvi meu coração”

A modelo Aline Campos reaparece em suas redes sociais para explicar a mudança de nome artístico, feita há quatro anos; saiba detalhes!

A modelo e atriz Aline Campos, de 37 anos, apareceu em suas redes sociais na última segunda-feira, 5, para esclarecer aos fãs os motivos que a levaram a trocar seu nome artístico há quatro anos. A resposta veio após uma enquete feita pela própria artista, na qual ela revelou ter sentido a necessidade da mudança.

"Por mais que muitos de vocês já tenham me ouvido falar [sobre isso], outros são novos seguidores ou não sabem, não entendem até hoje porque mudei o meu nome artístico de Aline Riscado para Aline Campos. Gente, foi por pura intuição!”, iniciou.

Aline explicou que a decisão de mudar seu nome artístico surgiu de um processo de autoconhecimento: "Através dos meus mergulhos e do meu trabalho de autoconhecimento, que é um trabalho eterno, eu sentia que o Aline Riscado não estava mais alinhado com a pessoa que eu estava me tornando, que eu venho me tornando a cada dia".

"Conversei com a minha terapeuta, que eu já vou há anos, que eu amo... Ela tem algumas técnicas que medem frequências e viu que dentro do que ela sabia que eu estava vibrando e queria atrair para a minha vida, fazia muito sentido [mudar de nome]”, comentou a modelo.

Aline Campos responde perguntas de fãs em seus stories - Foto: Reprodução/Instagram

Críticas enfrentadas durante a mudança do nome artístico

Apesar das críticas e de muitos a chamarem de louca, Aline seguiu o que acreditava ser o melhor para sua vida. "Então, por mais que todo o resto [do mundo] tivesse me chamado de louca, eu ouvi o meu coração e mudei. E foi a melhor coisa que fiz, cada vez mais eu tenho essa certeza! Para toda transformação que a gente quer para a nossa vida, a gente precisa deixar alguma coisa para trás, mesmo que seja alguma coisa que doa muito e que nos cause algumas dúvidas, sabe?", disse ainda respondendo à pergunta.

"Mesmo que todos sejam contra você fazer certas escolhas, quando o seu coração diz para fazer, faça. Porque você não vai se arrepender. A voz do nosso coração sempre é o caminho que vai nos levar para lugares mais elevados, de crescimento e de conforto no nosso sentir", contou.

"Claro que são desafios. A gente vive desafios quando a gente faz escolhas através do nosso coração, escolhas radicais como essa que eu fiz, mas as coisas depois vão se alinhando e tudo fica muito melhor. A gente precisa abdicar do que não faz mais sentido, e foi isso que eu fiz com relação ao meu nome", completou.

