Alicia X passa por mudança radical e abandona mechas no cabelo

A influencer Alicia X, que tinha as mechas vermelhas no cabelo como a sua marca registrada, exibe o resultado da transformação em seu visual nesta quarta-feira, 19

A influencer Alicia X decidiu abandonar as mechas vermelhas em seu cabelo , a sua marca registrada desde o início de sua carreira nas redes sociais e tingir o cabelo todo na cor vermelha . A irmã do cantor MC Daniel compartilhou o resultado da transformação por meio de um vídeo publicado no feed de seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 19.

"Eu sou uma pessoa que vive em eras e estava há quase cinco anos com esse cabelo preto e vermelho. O vermelho sempre foi uma cor que me representou muito. Quando eu pintei as mechas de vermelho, eu me senti muito eu mesma. Então decidi pintar o resto do cabelo porque quero ser muito mais eu, sabe?", disse ela.

Então, ela contou que a mudança no cabelo combinou com sua nova fase na carreira. "Acho que só faz sentido fazer uma grande mudança quando a gente também mudou por dentro, sabe? Eu sinto que evoluí muitas coisas e quero transparecer isso de dentro pra fora", disse ela, e completou: "Eu sigo muito meu coração e meu coração diz que eu tenho que fazer isso. Então estou mudando muito feliz, muito contente mesmo".

Confira, abaixo, o novo visual de Alicia X:

Alicia X rebate críticas sobre seu corpo

A cantora e influenciadora Alicia X usou suas redes para se manifestar sobre as críticas que recebeu sobre o seu corpo após postar um vídeo em homenagem ao pai falecido, Abílio Marchi.

No vídeo postado no feed do Instagram, a artista canta um trecho da música 'See You Again', interpretada pelo rapper Wiz Khalifa e o cantor Chris Puth, e seu irmão, MC Daniel, e a mãe, Daniela Amorim, aparecem visivelmente emocionados. "A letra dessa música diz por si só, desculpa o momento chororo no seu aniversário @manoalemao, mas o maior presente que nosso pai deu foi unir nossa família [...]", escreveu ela em um trecho da publicação.

Mesmo com a bela homenagem, o que chamou a atenção dos internautas foi a celulite nas pernas de Alicia. Ao ver os comentários sobre o seu corpo, ela fez questão de rebater. "Gente, eu tô em choque. Postei a homenagem que fizemos pro meu pai e só tem comentário de gente falando do meu corpo, das minhas celulites", lamentou ela nos Stories do Instagram. Confira!