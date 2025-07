Alicia X desabafa sobre traição de ex-namorado com melhor amiga: 'Dói muito'

Alicia X relembrou a época em que foi traída pelo até então namorado e por sua melhor amiga enquanto estava confinada em A Fazenda 2023

Alicia X abriu o coração nesta quinta-feira, 10, ao comentar uma situação pessoal dolorosa que viveu quando saiu de A Fazenda 2023. Na época, a cantora e influenciadora foi traída enquanto participava do reality show da Record.

O que mais a abalou, segundo a artista, foi o fato de a traição ter sido cometida por duas pessoas extremamente próximas: seu então namorado, com quem mantinha um relacionamento de 5 anos, e uma amiga considerada por ela como parte da família, que também atuava como sua assessora.

Alicia contou que só soube da infidelidade após deixar o confinamento. Ela explicou que o marido da amiga envolvida foi quem revelou tudo, encaminhando provas para ela. "Foi enquanto eu estava na fazenda. Quando eu saí, eu descobri", disse em entrevista ao LeoDias TV.

Ela lembrou que confiava tanto na assessora que chegava a presenteá-la com peças de roupa da avó e a levava para jantar. A revelação mexeu profundamente com Alicia, que descreveu o episódio como uma "dupla traição".

“A dor da amizade foi ainda maior”

Apesar da dor, Alicia afirmou que conseguiu superar o episódio. “Hoje eu superei. Real, assim. Dói, lógico que dói”, disse.

No entanto, ela refletiu sobre como o rompimento da amizade teve um impacto ainda mais forte do que o fim do relacionamento. “Sobre relacionamento, dói muito. Mas sobre amizade, eu sinto que dói talvez até mais”, declarou. Ela também mencionou que confiava tanto na amiga que costumava desabafar com ela sobre o próprio namoro.

Alicia ainda comentou o quanto se entregou emocionalmente durante o confinamento, sem imaginar o que acontecia fora do reality. Ela acreditava que o então namorado estaria à sua espera quando deixasse o reality, o que acabou não acontecendo.

A cantora entrou em A Fazenda através do Paiol, conquistou uma vaga na sede, protagonizou várias polêmicas e venceu a Prova de Fogo, mas foi a oitava eliminada, com apenas 4,62% dos votos.

Leia também:Alicia X fala sobre bissexualidade: 'É real e merece visibilidade'