Alice Wegmann abre o jogo sobre suposto romance com Humberto Carrão

Só amizade? A atriz Alice Wegmann falou sobre a parceria com Humberto Carrão em 'Vale Tudo' e rumores de um possível romance com o colega

Os atores Alice Wegmann e Humberto Carrão conquistaram o público ao interpretarem o casal Solange Duprat e Afonso Roitman no remake de 'Vale Tudo'. Há quem diga, inclusive, que os dois teriam levado o romance para a 'vida real' e estariam juntos fora das telinhas.

Em entrevista ao Conversa Vai, Conversa Vem, do O Globo, Alice abriu o jogo ao falar sobre sua parceria profisisonal com Carrão e esclareceu os rumores de uma possível relação com o colega de elenco. De acordo com a atriz, não existe um namoro, mas sim um 'encantamento'.

"Tínhamos trabalhado juntos em 'A Lei do Amor' [novela]. Quando nos reencontramos, mais maduros, nos reconhecemos. É legal olhar e falar: 'Caramba, que pessoa legal você se tornou'. É mágico. Amor genuíno. A gente não tá namorando. Existe, sim, um encantamento ", declarou ela.

" A gente sonha junto, e as pessoas acabam torcendo. Agora, vamos ver se eles vão conseguir se acertar na novela. Ainda tem uma Maria de Fátima e um Renato pela frente", completou Alice Wegmann, se referindo ao romance de Solange e Afonso com os personagens de Bella Campos e João Vicentede Castro.

Alice Wegmann foi vista com affair

Recentemente, Alice Wegmann foi flagrada acompanhada de um homem. Após rumores de que estaria vivendo um possível affair com seu par romântico em Vale Tudo, o ator Humberto Carrão, a ruivinha surgiu com um moço desconhecido pelo público.

Em um restaurante do Rio de Janeiro, a famosa apareceu com o parceiro curtindo com amigos. Além de aparecer se divertindo e sorrindo, a intérprete de Solange foi fotografada trocando vários beijos com o eleito do momento; confira os registros!

