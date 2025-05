Alexandre Nero curte dia na praia com os dois filhos

No ar como o Marco Aurélio na novela Vale Tudo, Alexandre Nero aproveita tarde de folga ao lado dos filhos e é fotografado na praia

O ator Alexandre Nero foi fotografado em um momento de diversão com seus dois filhos, Noá, de 9 anos, e Inã, de 6 anos, frutos do casamento com Karen Brusttolin. O trio foi visto curtindo um dia na praia junto com outros amigos.

Os paparazzi registraram o momento em família nas areias da Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 2. O pai coruja foi visto relaxando em uma cadeira enquanto observava os filhos brincando ao seu redor.

Atualmente, Nero está no ar na novela Vale Tudo, da Globo, na qual interpreta Marco Aurélio - ex-marido de Heleninha (Paolla Oliveira) e executivo da empresa de Odete Roitman (Debora Bloch).

Alexandre Nero curte dia na praia com os filhos - Foto: Dilson Silva / AgNews

Saiba mais sobre o Marco Aurélio de Vale Tudo

No remake da novela Vale Tudo, da Globo, o personagem Marco Aurélio (Alexandre Nero) olha tudo de cima, impõe medo e tem comportamento abusivo com seus funcionários.

“O Marco Aurélio é um homem de pulso firme, bastante autoritário, que trata as pessoas com extrema arrogância. Apesar de ser corrupto, ele é muito competente. Essas características o aproximam muito da Odete. Não à toa, ela colocou a empresa nas mãos dele. Para o Marco Aurélio, vale tudo para se manter no topo. Ele só não abre mão do filho. A única coisa que o toca, se existe, é o amor pelo Tiago. Ele é um pai que tenta acertar e erra”, explicou o ator.

O perfil de Marco Aurélio: "Ele é ex-marido de Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) e pai de Tiago (Pedro Waddington). É irmão de Cecília (Maeve Jinkings). Namora Claudia (Rhaisa Batista). Apesar de não ser um Roitman, Marco Aurélio aprendeu a olhar tudo de cima e tem estratégias agressivas de conquista. Ele é diretor na TCA, empresa de aviação do Grupo Almeida Roitman, onde começou a carreira como piloto. No trabalho, impõe medo, sobretudo a Freitas (Luis Lobianco), seu assistente, que usa da submissão para sobreviver. Apesar de tudo, Marco Aurélio tem seu charme e tiradas engraçadas, e sua relação com Freitas promete ser um alívio cômico na trama".

