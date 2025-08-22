CARAS Brasil
  Alexandre Frota se emociona ao falar sobre paternidade: 'Sou apaixonado por eles'
Atualidades / FAMÍLIA

Alexandre Frota se emociona ao falar sobre paternidade: 'Sou apaixonado por eles'

Em entrevista à CARAS Brasil, Alexandre Frota abriu o seu coração ao falar sobre a importância de seus filhos em sua trajetória pessoal e profissional

Júlia Wasko
por Júlia Wasko
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 08h00

Alexandre Frota revelou mais detalhes da importância de sua família em sua vida pessoal e profissional - Reprodução/SBT/Gabriel Cardoso
Alexandre Frota revelou mais detalhes da importância de sua família em sua vida pessoal e profissional - Reprodução/SBT/Gabriel Cardoso

Na última semana, Fabi Frota (45 anos) foi anunciada como musa da Escola de Samba Colorado do Brás para o Carnaval 2026 em São Paulo. Uma das pessoas mais impactadas com a confirmação foi Alexandre Frota, de 61 anos, marido da influenciadora digital, que segue apoiando-a em todos os passos. Em entrevista à CARAS Brasil, o vereador refletiu sobre a importância de sua esposa e filhos em momentos como esse.

"A importância é muito grande, porque a família equilibra você, ela te amadurece, ela te dá muitas responsabilidades. E eu tenho uma grande esposa e tenho uma família linda, tenho meus filhos que eu amo, trabalho intensamente para eles e vivo muito a vida deles. Eu sou, tenho sido e sou um grande pai", confessou.

Alexandre Frota ainda refletiu sobre a paternidade e admitiu que esse é um dos maiores desafios de sua trajetória. "Com certeza, é um grande desafio. Eu amo poder estar junto deles, viver com eles, fazer as coisas junto com eles, desde estudos até viagens e o dia a dia deles no colégio e nas outras obrigações, na educação".

"Então, tem sido um desafio enorme, mas para mim... Eu tenho muito prazer em fazer isso, sabe? Então eu sou apaixonado por eles. E eu não escondo realmente nas redes sociais. Gosto que as pessoas saibam, que as pessoas vejam", acrescenta.

À CARAS Brasil, o político falou sobre as polêmicas envolvendo seu nome em relação aos filhos, além de outros casos de notícias falsas. "A gente vive num país de muita hipocrisia, de muita fofoca, de muita fake news. As pessoas falam muito sem saber, sem conhecer, sem viver com você. Então, eu faço questão de mostrar como é", concluiu.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE FABI FROTA

Leia também: Alexandre Frota abre o jogo sobre estreia da esposa como Musa do Carnaval 2026: 'Procuro ajudar em tudo'

Júlia Wasko

Júlia Wasko é repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Formada em Jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, já integrou a equipe da Coluna do Gabriel Perline no Portal iG e Contigo! e atuou como redatora no Estratégia Vestibulares.

Alexandre Frotafabi frota

