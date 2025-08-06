Alexandre Frota descarta reaproximação com o filho mais velho: 'Virei a página'

O ator Alexandre Frota explicou sua decisão de não tentar se reaproximar do filho mais velho, Mayã Frota, que atualmente mora na Alemanha

O ator e vereador de Cotia (SP) Alexandre Frota (PDT) abriu o jogo sobre uma possível reconciliação com seu filho mais velho, Mayã Frota, de 27 anos, fruto de seu relacionamento com a personal trainer Samantha Gondim.

Durante sua participação no videocast Desculpa Alguma Coisa, comandado por Tati Bernardi, ele afirmou que é um "grande pai" e não vai tentar uma reaproximação com o rapaz, pois não tem "mais nenhuma responsabilidade".

"Não tentei e não vou tentar [reaproximação]. É uma coisa muito bem resolvida na minha cabeça. Sou um grande pai. Eu não vivi isso porque tive uma relação muito conturbada a com a mãe dele e isso me afastou muito deles. Fechei a tampa e virei a página. Não tenho mais nenhuma responsabilidade com ele. Cumpri todas elas. Foram 24 anos com pensão", afirmou Frota.

Essa não é a primeira vez que o ator fala sobre a relação com Mayã. Em entrevista à 'Veja', Alexandre Frota explicou que a decisão de cortar o vínculo familiar partiu do rapaz. "Ele próprio procurou esse distanciamento, em um momento, inclusive, que estava celebrando minha entrada na política [em 2018], achei que ele estivesse curtindo, e não. Ele foi duro nas críticas. Vejo que ele não se preocupa com o pai. Ele não quer por perto um cara que foi ex-viciado, que fez filmes adultos e que se tornou deputado federal. Ele escolheu esse caminho. Ele mora na Alemanha e eu no Brasil, e está tudo certo", disse.

Depois, ainda recordou a época em que o primogênito se voltou contra ele. "Quando me tornei deputado federal, Mayã não aceitou, deu uma declaração bem pesada, dizendo que eu era um ex-viciado. Acho que ele deveria bater palma, talvez ele não entenda o quanto é grande a vitória de um ex-viciado, que conseguiu sair das drogas, que sobreviveu. Me orgulho, sou um vitorioso", completou.

Além de Mayã, que atualmente mora na Alemanha, o ator também é pai de Enzo, de 18 anos, e Bela, de seis, ambos de seu atual casamento com Fabi Frota.

Filho de Alexandre Frota será pai pela primeira vez

O ator Alexandre Frota será avô pela primeira vez, mas o bebê, que está previsto para chegar em agosto, é do filho mais velho do famoso, Mayã Frota, com quem ele não fala há cerca de dez anos. Em sua rede social, o jovem deu a notícia de que seria pai com fotos ao lado de sua namorada, Emilie, com quem terá seu primeiro filho e mora na Alemanha. Essa será a primeira vez que o artista terá um neto, contudo, por terem brigado não é garantido que ele conhecerá o bebê.

A briga entre os dois foi anunciada em 2018, quando Mayã foi a público comentar a vitória de Frota nas urnas. "Eu sou filho de ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou deputado federal de São Paulo, eu não sei", disse ele no Twitter. "Pelo menos agora ele não vai poder usar como desculpa 'não tenho dinheiro para pagar a pensão", completou na época. Em resposta, Alexandre respondeu: "Não sei se sabe, você também foi beneficiado e comeu, bebeu e se vestiu com esse dinheiro do pornô. Te registrei assim que nasceu e não pedi exame de DNA".

