Além de Harry Potter: conheça 3 vilões de Ralph Fiennes, que estará em novo Jogos Vorazes

O ator inglês Ralph Fiennes, conhecido por viver Lorde Voldemort na franquia Harry Potter, é confirmado no elenco de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita

Nesta sexta-feira, 16, o ator inglês Ralph Fiennes foi confirmado no elenco de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, prelúdio da trama que estreia em 20 de novembro de 2026 . Conhecido por viver o vilão Lord Voldemort na franquia Harry Potter, a estrela de Conclave, de 2025, viverá novo antagonista nos cinemas: o Presidente Snow. O anúncio foi feito por meio da conta oficial da série filmes nas redes sociais.

Antes de interpretar um dos grandes vilões da cultura pop na trama de J. K. Rowling, Fiennes elevou o seu protagonismo ao viver antagonistas realmente odiados. O veterano das telonas, inclusive, seguiu despontando em novos papeis vilanescos como Hades em Fúria de Titãs, de 2010, e Harry Waters, Em Brugues, de 2008.

Confira, abaixo, outras três produções em que Ralph firmou-se como o favorito para incorporar personagens maléficos no cinema:

1- Francis Dolarhyde (Dragão Vermelho, 2002)

O Dragão Vermelho é um prequel de O Silêncio dos Inocentes, onde o público acompanha um serial killer esquizofrênico que admira Dr. Hannibal Lecter e mantém correspondência com ele. A presença de Fiennes é como um assassino perturbado e canibal. Ele consegue retratar um homem normal em uma cena e, logo, faz coisas assustadoras. A premissa de que o personagem de Fiennes acredita estar além da humanidade, que ele é O Dragão Vermelho, o torna um vilão incrivelmente maligno.

2- Chef Julian Slowik (O Menu, 2022)

Um dos trabalhos mais recentes de Fiennes, O Menu trouxe a indústria alimentícia para um foco sombrio. Na trama, ele interpreta Chef Slowik, que organiza um evento em seu restaurante e, no meio do jantar, revela que todos os presentes morrerão até o final da noite. Isso porque os que estão na ilha particupar contribuíram para que ele perdesse a paixão pela culinária. Com assasisinatos brutais durante o filme. Fiennes garante com este papel, um dos primeiros lugares na escola da vilões.

3- Amon Goeth (A Lista de Schindler, 1993)

Ambientado durante o Nazismo na Alemanha, Fiennes, atua como um dos membros mais cruéis e implacáveis ​​do Partido Nazista em A Lista de Schindler. Aqui, o personagem causa medo nos indivíduos por meio de ameaças calmas ou pela sua simples presença. Para isso, ele teve que incorporar a mente de um assassino sádico, ou seja, repetir as ações de um homem que já viveu. O que realmente aterrorizante.

