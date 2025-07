Além de Débora Nascimento: Famosos que falaram abertamente sobre sexualidade

Celebridades brasileiras que quebraram tabus e inspiram debates sobre identidade e liberdade ao falarem abertamente sobre a orientação sexual

O universo das celebridades está cada vez mais aberto para diálogos importantes sobre sexualidade, identidade de gênero e liberdade de expressão. No mês do Orgulho LGBTQIA+ e além dele, muitos artistas vêm se posicionando com coragem e maturidade, dando visibilidade a questões muitas vezes silenciadas pela indústria do entretenimento.

No último domingo, 29, Débora Nascimento revelou no 'Domingão com Huck' ser uma mulher bi. Outros famosos também já falaram abertamente sobre a sexualidade. Que tal relembrar?

Rodrigo Simas: bissexualidade com coragem e serenidade

Durante entrevista ao Gshow em 2023, Rodrigo Simas revelou sua bissexualidade publicamente pela primeira vez, afirmando que se sentia finalmente confortável para falar sobre o assunto.

" É um rótulo, mas me sinto maduro e tranquilo para falar sobre isso agora ", disse o ator, que namora Agatha Moreira, reforçando que sua identidade não é definida por relacionamentos passados. Sua declaração teve repercussão positiva entre fãs e especialistas em direitos LGBTQIA+, e ele se tornou um símbolo de representatividade masculina no meio artístico.

Vitória Strada e a luta contra o apagamento bissexual

A atriz Vitória Strada, conhecida por protagonizar novelas da Globo, também usou suas redes sociais para reforçar a importância da representatividade bissexual.

Ela comentou sobre a dificuldade que muitas pessoas enfrentam para serem levadas a sério quando se identificam como bi, enfrentando tanto a hipersexualização quanto o descrédito: " Não é uma fase. É quem eu sou. E isso não deveria ser questionado ".

Vitória já foi noiva da também atriz Marcella Rica. Atualmente, ela vive um relacionamento com o ator Daniel Rocha.

Gianecchini, Carmo Dalla Vecchia, Jesuíta Barbosa e mais vozes plurais

Outros artistas também se posicionaram sobre sua sexualidade sem medo de julgamentos. Entre eles:

Reynaldo Gianecchini , que falou sobre a fluidez de sua sexualidade e criticou os rótulos engessados;

, que falou sobre a fluidez de sua sexualidade e criticou os rótulos engessados; Carmo Dalla Vecchia , que revelou ser casado com um homem e é pai;

, que revelou ser casado com um homem e é pai; Jesuíta Barbosa , que declarou viver a sexualidade de forma natural e espontânea;

, que declarou viver a sexualidade de forma natural e espontânea; Ícaro Silva , que reforça sua conexão com a diversidade em seus trabalhos e vida pessoal.

, que reforça sua conexão com a diversidade em seus trabalhos e vida pessoal. Maria Gadu , cantora que sempre se posicionou em defesa da diversidade;

Clara Buarque, que abordou sua bissexualidade com foco na liberdade e na autonomia de viver suas escolhas afetivas.

