Alcione se confunde e anuncia “vitória” de Fernanda Torres no Oscar 2025

A cantora Alcione, de 77 anos foi uma das atrações do Carnaval do Recife neste domingo, 2, e foi a responsável por anunciar ao público o Oscar de Melhor Filme Internacional para o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles . No entanto, no calor do momento, a artista se confundiu e deu a entender que a atriz Fernanda Torres, uma das protagonistas no longa, havia vencido na categoria de Melhor Atriz da premiação.

Quando, na verdade, quem levou o prêmio de Melhor Atriz foi a atriz Mikey Madison pela sua atuação em Anora, longa que também levou a estatueta de Melhor Filme.

“Ai, que beleza! Fernanda Torres ganhou o Oscar, gente! É muito bom poder dar essa notícia. Ai, meu Deus! Ai, Jesus, obrigada, Senhor! Obrigada. Nosso país merece essa festa”, exclamou emocionada para a multidão reunida na Praça do Marco Zero, enquanto aparecia no telão a premiação correta, de Melhor Filme Internacional para Ainda Estou Aqui.

Alcione ainda exaltou o talento de Fernanda Torres e de sua mãe, Fernanda Montenegro, que já concorreu ao Oscar em 1999 por Central do Brasil. As duas interpretaram Eunice Paiva na produção vencedora, lançada em 2024.

“Fernanda Torres, pela honra também da mãe dela, dona Fernanda Montenegro. Parabenizo essa família maravilhosa, talentosa. Obrigada, Fernanda Torres, por tudo! Ai, eu não sei se eu consigo mais cantar. Gente, que emoção!”, disse a maranhense antes de entoar “Não Deixe o Samba Morrer”.

Somente após a música começar que ela corrigiu a informação: “O filme ganhou Melhor Filme Internacional”, disse.

Recife recebendo notícia do Oscar de Melhor Filme Internacional para "Ainda Estou Aqui" por Alcione:pic.twitter.com/rp4Ad9ATZC — Emannuel Bento (@emannuelbento) March 3, 2025

Ainda Estou Aqui vence como Melhor Filme Internacional no Oscar 2025

Na noite deste domingo, 2, o filme do cineasta brasileiro Walter Salles, Ainda Estou Aqui, venceu uma das principais categorias da grande noite do cinema, a de Melhor Filme Internacional, superando produções da França, Irã, Irlanda e Letônia.

A trama é baseada no livro de Marcelo Rubens Paiva e conta a luta de Eunice Paiva para descobrir o paradeiro de seu marido, Rubens Paiva, engenheiro e ex-deputado federal morto pela ditadura militar.

O filme brasileiro disputou o Oscar contra A Garota da Agulha (Dinamarca), Emilia Pérez (França), A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha) e Flow (Letônia).

