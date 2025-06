Alanis Guillen revela namoro com produtora e se declara: 'Te amo'; saiba quem é

Discreta nas redes sociais, a atriz Alanis Guillen assumiu publicamente seu relacionamento de quatro anos. Saiba detalhes!

Discreta nas redes sociais, a atriz Alanis Guillen assumiu publicamente seu relacionamento de quatro anos. A intérprete de Juma em Pantanal (2022) e Michele em Mania de Você (2024) compartilhou uma foto enigmática ao lado de uma mulher e, depois, se declarou para ela nos comentários de uma publicação. A namoradadela é a produtora carioca Giovanna Reis.

Para celebrar o Dia dos Namorados nesta quinta-feira, 12, Alanis compartilhou nos stories uma imagem de um reflexo em que aparece abraçada com uma mulher. Ela não mencionou o perfil da namorada e não escreveu nada a respeito.

Já Giovanna deu alguns detalhes sobre o relacionamento. Em uma publicação em seu perfil, ela compartilhou fotos das duas juntas e confessou: "2022 - 2023 - 2024 - 2025. Não consigo me ver parando de te amar", escreveu ela . Nos comentários, Alanis também declarou seu amor. "Quem diria? Todos", brincou ela. "Te amo", completou.

Alanis Guillen revela namoro no Dia dos Namorados — Foto: Instagram

Quem é Giovanna Reis?

De acordo com informações do jornal Extra, Giovanna tem 28 anos, é carioca e atua como produtora e gerente de projetos em um estúdio de arte e design. Ela e Alanis se conheceram por meio de amigos em comum e compartilham paixões como a natureza, o Carnaval e as viagens.

A carreira de Alanis Guillen

A atriz começou a carreira fazendo publicidade com apenas 3 anos de idade, em campanhas publicitárias. Aos 15, entrou para o curso de teatro. Em 2018, atuou no curta-metragem Ser O Que Se É. Já em 2019, fez a estreia na televisão na 27ª temporada de Malhação, Toda Forma de Amar, exibida entre 2019 e 2020. Em 2022, estreou no horário nobre da TV Globo interpretando Juma na novela das 21hrs, Pantanal. Em 2024, viveu Michele em Mania de Você.

