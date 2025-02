Agremiação do ES divulga vídeo de musa desfilando antes de morrer

Musa da Independente de Boa Vista, Aline Bianca morreu aos 38 anos após sofrer um infarto horas depois de desfilar no último domingo, 23

A Independente de Boa Vista, Escola de Samba do Espírito Santo, publicou imagens da musa Aline Bianca, de 38 anos, desfilando na agremiação horas antes de morrer vítima de um infarto no último domingo, 23,

Nas imagens, Aline, que era proprietária de um salão de beleza em Laranjeiras, Vitória, aparece sambando durante o desfile. A informação da morte da musa foi confirmada pela agremiação nas redes sociais.

“É com profunda tristeza que a Boa Vista informa o falecimento de nossa musa Aline Bianca, ocorrido no início da tarde deste domingo (23). Aline desfilou com garra e brilho à frente do segundo carro alegórico da nossa escola, representando a comunidade com toda sua paixão pelo Carnaval“, começou.

“Após o desfile, já em casa, a empresária passou mal e foi encaminhada ao Hospital Meridional, na Serra, onde sofreu um infarto e veio a falecer. A Boa Vista lamenta imensamente essa perda e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor. Que Aline seja sempre lembrada por sua alegria, carisma e amor pelo samba”, concluiu.

Entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, Aline fez inúmeras publicações nas redes sociais aproveitando a festa em um dos camarotes.

Confira, abaixo, os registros de Aline:

A Independente de Boa Vista foi a penúltima escola de samba a desfilar no Grupo Especial, entrando na avenida às 5h28 de domingo, 23. "Ontem ela estava radiante antes da nossa escola entrar na avenida. É muita tristeza para nós e para a Boa Vista", declarou Emerson Xumbrega, presidente da agremiação, ao 'G1'.

