Affair de Preta Gil incentiva a cantora durante exercícios e ela se derrete

Nesta quinta-feira, 20, a cantora Preta Gil, de 50 anos, recebeu o apoio do cantor O Kannalha, de 27, ao realizar uma série de exercícios físicos em casa após mais de um mês internada no Hospital Sírio-Libanês. A artista e o cantor de pagodão baiano vivem um romance discreto desde o ano passado.

Em vídeo publicado nos stories do Instagram de Daniel Orrico, nome de batismo do artista, a famosa aparece fazendo exercícios para fortalenecer os membros superiores."Cada dia mais forte, está pago!", escreveu o cantor na publicação, incentivando a herdeira do cantor Gilberto Gil. Ela, por sua vez, se declarou a ele: "Com seu incentivo foi melhor", respondeu ao repostar o vídeo nos stories de seu perfil no Instagram.

Os dois têm aparecido junto publicamente desde o início de 2024, quando começaram os rumores de envolvimento amoroso.

Confira, abaixo, o momento:

Peta Gil recebe o apoio do cantor O Kannalha nesta quinta-feira, 20 pic.twitter.com/XGn0RPDzJG — CARAS Brasil (@carasbrasil) February 20, 2025

Preta Gil volta à rotina aos poucos

Nesta quinta-feira, 19, Preta Gil compartilhou novos detalhes de seu estado de saúde por meio dos stories de seu perfil no Instagram ao mostrar que está retomando, aos poucos, a sua rotina normal. Em vídeo compartilhado na rede social, a artista contou aos fãs que fez uma reunião de trabalho e recebeu duas amigas, com quem tem projetos em colaboração.

"Eu estou tão boa que a gente já está fazendo reunião", disse. "É uma visita, mas ela abriu o iPad dela. É secreto, vem aí", contou. Confira!

