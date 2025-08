Affair? Amanda Kimberlly está se aproximando de jogador de futebol, diz jornal

Mãe de uma das filhas de Neymar Jr, Amanda Kimberlly pode fazer a fila andar com outro jogador de futebol. Eles estariam se conhecendo melhor

Mãe de uma das filhas de Neymar Jr, Amanda Kimberlly pode ter encontrado um novo affair. De acordo com o jornal Extra, ela estaria conhecendo melhor um jogador de futebol de 21 anos.

Nesta quarta-feira, 6, o jornal informou que Amanda está conhecendo melhor o jogador argentino Agustín Giay. Eles se conheceram por meio de outro casal de amigos e estão se aproximando aos poucos. Inclusive, eles já estariam se seguindo nas redes sociais, mas são bem discretos.

Agustín Giay tem 21 anos e já jogou na seleção argentina Sub-20 antes de iniciar a trajetória no futebol brasileiro em junho de 2024. Ele joga pelo time Palmeiras.

Por sua vez, Amanda tem 31 anos e é mãe de Helena, de 1 ano, fruto de um affair com Neymar Jr. Ela é modelo e influenciadora digital, mas é discreta e faz poucos posts nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝘼𝙜𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣 ⚽️🏃🏼 (@agusgiay16)

Amanda Kimberlly defende a filha de ataques

A influencer Amanda Kimberlly, de 31 anos, anunciou que tomou uma decisão drástica referente aos ataques que a filha Helena, de quase um ano, tem sofrido nas redes sociais. Isso porque a criança, fruto do relacionamento dela com o jogador de futebol Neymar Jr., tem sido alvo de comentários ofensivos e montagens maldosas usando a sua imagem.

Em entrevista ao portal LeoDias, Amanda revelou que decidiu preservar a imagem de Helena e, por isso, não irá compartilhar mais conteúdos sobre a pequena.

"Eu não quero muito me estender sobre o assunto. É bem cansativo tudo isso. Graças a Deus, o jurídico já tá trabalhando para resolver isso da melhor forma. Mas o que eu fico mais irritada e brava é que essas pessoas, elas sempre saem impunes. Esse ato de crueldade passa de qualquer nível, assim. É muito difícil até de falar com você...", explicou, com a voz embargada.

E completou: "Mas eu decidi preservar a imagem da Helena por um tempo e não compartilhar porque as coisas que eu recebo são cruéis, as montagens muito pesadas, assim, com o rostinho dela. Não gosto nem de lembrar", disse.

Rafaella Santos faz homenagem para Helena

Irmã de Neymar Jr, a influencer Rafaella Santos compartilhou uma foto inédita com a sobrinha Helena, filha do atleta com Amanda Kimberlly. A menina completou seu primeiro ano de vida nesta semana e ganhou uma festa intimista em sítio no interior de São Paulo na quinta-feira, 3.

Para marcar a data especial, a tia coruja deixou uma homenagem para a sobrinha nas redes sociais. Na foto, ela surgiu com a menina no colo em uma festa, mas não revelou detalhes de quando a foto foi feita.

“Minha princesinha, parabéns por completar 1 ano! Você tem uma vida inteira pela frente e sei que cada momento será lindíssimo! Feliz aniversário, Tutuca! Com amor, Dada”, disse ela.

Leia também: Ela foi! Primeira imagem de Bruna Biancardi na festa de Helena é revelada

Qual foi o presente que Neymar Jr deu para a filha Helena?

Segundo o colunista Leo Dias, Neymar presenteou a filha Helena com uma pulseira de brilhantes. A publicação destacou ainda que o jogador também deu o mesmo mimo para Mavie, sua filha com Bruna Biancardi, ao celebrar o primeiro ano de vida da menina.

Leia também: Helena: Veja as lembrancinhas do aniversário da filha de Neymar e Amanda Kimberlly