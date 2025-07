Advogado de Dona Ruth faz post enigmático após audiência contra Murilo Huff

Após justiça dar a guarda provisória do filho de Marília Mendonça para Murilo Huff, o advogado de Dona Ruth faz post nas redes sociais

Advogado de Dona Ruth, Robson Cunha fez um post enigmático nas redes sociais após os últimos acontecimentos na família na cantora Marília Mendonça (1995-2021). Na noite de segunda-feira, 30, ele escreveu um trecho bíblico e os internautas apontaram que seria uma referência a decisão da justiça sobre a guarda de Léo, filho de Marília e Murilo Huff.

Na segunda-feira, Dona Ruth e Murilo Huff ficaram em lados opostos em uma audiência de conciliação no Fórum Cível de Goiânia. Os dois se enfrentam em um processo pela guarda unilateral do menino de 5 anos. Até o momento, os dois tinham a guarda compartilhada do menino, mas o cantor entrou na justiça para pedir a guarda unilateral.

Então, na audiência de conciliação, a justiça deu a guarda provisória para Murilo Huff, o que representou uma perda para Ruth. Horas depois da decisão da justiça, o advogado dela, Robson Cunha, postou no Instagram: “ Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha ”.

No entanto, o advogado não explicou mais detalhes de sua declaração. Vale lembrar que o processo sobre a guarda de Léo corre em segredo de justiça.

Dona Ruth recorda lembrancinhas do neto

Mãe de Marília Mendonça (1995-2021), Dona Ruth surpreendeu ao mostrar recordações que guarda a vida do neto, Léo, de 5 anos. Horas depois de ir a um fórum de Goiânia para uma audiência de conciliação com Murilo Huff, ela compartilhou suas memórias nas redes sociais.

Dona Ruth exibiu um story no Instagram com imagens de itens de lembranças que guardou do neto até hoje. Ela exibiu os sapatos de bebê do menino, as fotos dele pequenininho e também o restante do cordão umbilical que caiu do umbigo do garoto.

O post dela foi feito na noite desta segunda-feira, 30, mesmo dia em que foi ao Fórum Cível de Goiânia para uma audiência de conciliação contra Murilo Huff. Os dois foram chamados por causa do processo que o cantor abriu contra a ex-sogra. Ele pede a guarda unilateral do filho. Hoje em dia, a guarda de Léo é compartilhada entre o pai e a avó materna.