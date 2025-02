Advogado das filhas de Gugu fala sobre o homem que dizia ser filho do apresentador

Advogado das filhas gêmeas de Gugu Liberato se pronuncia após Ricardo Rocha contestar a maternidade do apresentador: 'Oportunista'

O advogado Nelson Wilians, que representa as filhas gêmeas de Gugu Liberato, Marina e Sofia Liberato, se pronunciou sobre o novo assunto envolvendo Ricardo Rocha. O homem dizia ser filho biológico do apresentador falecido, mas o exame de DNA deu negativo. Agora, o homem contestou na justiça sobre a maternidade de Gugu, questionando se Maria do Céu realmente é a mãe dele.

Com a repercussão do caso, o advogado Wilians rebateu as acusações e manifestou sua visão sobre a história. "O advogado Nelson Wilians, que representa as filhas gêmeas de Gugu Liberato, manifestou-se sobre as declarações de Ricardo Rocha, que questionou a maternidade de Maria do Céu. O advogado classificou Rocha como um oportunista e alertou que a insistência nessa tese infundada configura uma tentativa desleal de tumultuar o processo. Segundo Wilians, não há mais espaço para complacência, e qualquer nova investida jurídica leviana será rigorosamente combatida", informou.

E completou: "Além disso, Ricardo Rocha será responsabilizado legalmente, inclusive no aspecto financeiro, por eventuais prejuízos decorrentes de suas ações. O advogado ressaltou ainda que dois testes de DNA, realizados por laboratórios conceituados, confirmaram que Ricardo Rocha não é filho do apresentador, tornando sua alegação completamente descabida do ponto de vista jurídico e científico".

Como foi a morte de Gugu Liberato?

O apresentador Gugu Liberato faleceu no dia 22 de novembro de 2019, aos 60 anos de idade, em um hospital nos Estados Unidos. Ele teve morte encefálica após sofrer uma lesão neurológica em decorrência de um acidente doméstico. Dias antes, ele caiu de uma altura de quatro metros quando estava no sótão da casa da família na Flórida. Ele foi socorrido às pressas, mas não resistiu.

A família autorizou a doação de todos os órgãos dele, que beneficiaram cerca de 50 pessoas. O velório e o sepultamento do corpo de Gugu aconteceram em São Paulo.

Leia também:Qual é o valor da herança de Gugu Liberato? Família herdou quantia impressionante