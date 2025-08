Advogada explica investigação no divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Suposto pedido de Zé Felipe para investigar o patrimônio de Virginia Fonseca dá o que falar e advogada explica o que acontece neste tipo de processo

O cantor Zé Felipe e a influenciadora digital Virginia Fonseca estão em meio ao processo de divisão de bens após o divórcio. Eles se separaram em maio deste ano e o divórcio foi assinado, mas eles ainda precisam definir quem ficará com o que após o rompimento. Tanto que surgiram rumores de que eles estariam em uma disputa judicial por causa de uma suposta investigação do patrimônio de Virginia.

A partir desta especulação, a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Draa. Antilia Reis, conversou com o Portal Leo Dias para explicar como acontece essa disputa judicial pelo patrimônio. A profissional contou que a investigação de bens costuma acontecer quando um dos cônjuges desconfia da omissão de bens da outra parte na hora da partilha. Este pedido deve ser feito a partir da incompatibilidade entre renda e padrão de vida, ou movimentações suspeitas ou bens que foram adquiridos durante o casamento e que estão no nome de apenas um deles.

Além disso, a advogada contou que pode existir o pedido de bloqueio de parte da fortuna do ex-casal por causa da proteção aos bens enquanto a divisão da separação ainda não foi definida. Este tipo de pedido acontece quando envolve grandes fortunas.

Por fim, a especialista comentou que o processo pode durar bastante tempo, já que o período de resolução depende da complexidade do caso. “O tempo pode variar bastante. Quando há litígios complexos, como investigação patrimonial, perícias e disputas sobre empresas, os processos podem se estender por anos – especialmente se houver recursos judiciais. No entanto, com boa vontade das partes e acordo sobre a divisão, é possível uma tramitação mais rápida. Depende da quantidade de recursos que as partes ingressarem”, afirmou ao Leo Dias.

O divórcio de Virginia e Zé Felipe

1 - Divórcio finalizado em 3 semanas – O processo foi concluído de forma amigável e com acordo entre as partes, na Justiça de Goiás.

2 - Nome de solteira – Virginia voltou a usar o nome de solteira: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

3 - Regime de casamento – O casal estava casado sob o regime de comunhão parcial de bens. A divisão de patrimônio ainda segue pendente.

4 - Guarda dos filhos – A guarda dos 3 filhos será compartilhada, com residência fixa na casa de Virginia.

5 - Direito de visitação – Zé Felipe poderá visitar os filhos com frequência e buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.

6 - Pensão alimentícia – Zé Felipe pagará R$ 20 mil de pensão para cada filho, totalizando R$ 60 mil por mês.

Os boatos de affair envolvendo o ex-casal

O cantor Zé Felipe e a influenciadora digital Virginia Fonseca se separaram em maio de 2025 após 5 anos de relacionamento e três filhos juntos. Desde que eles anunciaram o fim do casamento, os dois foram alvos de rumores de que teriam feito a fila do romance andar. Será? Relembre os boatos sobre a vida amorosa dos dois nos últimos tempos.

Logo depois da separação, o cantor Zé Felipe foi envolvido em boatos de que poderia viver algum romance com Bella Campos. Os dois estão solteiros e ela compartilhou posts nas redes sociais com a música dele. Então, os internautas começaram a cogitar uma aproximação, mas o assunto esfriou ao longo dos dias e nada mais foi dito.

Por sua vez, Virginia Fonseca deu o que falar após surgirem boatos de que ela curtiu a festa de aniversário do jogador de futebol Vini Jr. Rapidamente, os rumores começaram a cogitar que eles estariam se conhecendo melhor. No entanto, eles não se pronunciaram sobre os rumores.

Além disso, Zé Felipe foi alvo de rumores de que estaria ficando com a cantora Ana Castela. Os boatos começaram quando o Portal Leo Dias compartilhou que eles estavam ficando juntos e até se encontraram em Orlando, nos Estados Unidos. Porém, eles negaram e garantiram que são apenas amigos.

Recentemente, Virginia Fonseca foi surpreendida com um buquê de flores gigante no estacionamento do SBT antes da gravação do seu programa. Rapidamente, os internautas começaram a questionar quem tinha enviado as flores, mas tudo não passou de um agradecimento de um amigo. As flores foram dadas por Felipe Amorim porque ela ajudou a divulgar sua música, Eu Vou na Sua Casa, e ele tem namorada. Ou seja, nada de affair entre eles.

Desse modo, o que se sabe é que Virginia e Zé Felipe continuam solteiros. Os dois estão com o processo de divisão de bens em andamento na justiça, mas já definiram que a guarda dos três filhos será compartilhada.