Adriano Imperador divide foto rara com os filhos e semelhança chama atenção

Se parecem? Semelhança de Adriano Imperador com os filhos impressionou após o ex-jogador mostrar nova foto em família: 'Copia e cola'

O ex-jogador de futebol Adriano Imperador usou as redes sociais no último fim de semana para compartilhar uma foto inédita ao lado dos três filhos. Discreto em relação a sua vida pessoal, o atleta abriu uma exceção e dividiu com o público um clique raro em família.

No registro, o famoso aparece rodeado dos três herdeiros: Adriano, de 17 anos, Sophia, de 15, e Lara, de 10. Esbanjando alegria, o quarteto posou abraçadinho para a foto.

" Meus filhos lindos, amor da minha vida ", escreveu Adriano Imperador na legenda. A postagem rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que destacaram a grande semelhança do ex-jogador com os filhos.

"Só faz filho igual a você (risos). São lindos como o pai", declarou uma seguidora. " Todos sua cara, Didico ", disse outro. "Tudo a mesma cara, que figura", se divertiu um terceiro. "Quadrigêmeos", brincou mais um. "Copia e cola", escreveu outro internauta.

Adriano Imperador enfrentou depressão após a morte do pai

Recentemente, Adriano Imperador dividiu momentos delicados de sua vida em "Adriano, Meu Medo Maior", sua recém-lançada autobiografia. No livro, o artista de 42 anos fala, pela primeira vez com profundidade, sobre a depressão após a morte do pai, Almir Leite Ribeiro, em 2004.

Na obra, Adriano relembra a perda do pai, vítima de um ataque cardíaco, que ocorreu enquanto ele vivia o auge de sua carreira na Inter de Milão, na Itália. "Eu estava no auge da minha carreira e, de repente, recebo a notícia de que o homem mais importante da minha vida havia partido", disse o ex-atacante.

Imperador também relata como lidou com a depressão nesse período, descrevendo a sensação de vazio que ainda persiste. "Não gosto de lembrar, porque dói muito. Ele era meu maior incentivador, minha base", revelou.

