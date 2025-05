Adriane Galisteu relembra foto com Ayrton Senna: 'Jamais será esquecido'

No dia em que completa 31 anos da morte de Ayrton Senna, Adriane Galisteu relembra foto com o piloto e fala sobre o nome dele ser eterno

A apresentadora Adriane Galisteu relembrou uma foto ao lado de Ayrton Senna nesta quinta-feira, 09, dia em que completa 31 anos da morte do piloto. Na época em que conheceu o ícone, a loira tinha 19 anos e ficou por mais de um ano namorando com ele até sua partida por conta de um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino de 1994, no Circuito de Ímola, na Itália

Em sua rede social, a famosa postou a lembrança especial e falou sobre o nome dele ser eterno. "Mais um 1º de maio para lembrar de quem jamais será esquecido! Pra sempre Ayrton", escreveu ela na legenda ao fazer a homenagem.

Vale lembrar que Senna faleceu aos 34 anos em 1º de maio de 1994, em um acidente automobilístico, durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália. O piloto de Fórmula 1 bateu o carro contra um muro e não resistiu. Na época dos fatos, ele namorava Adriane Galisteu.

Por que Ayrton Senna era chamado de Beco?

O piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna foi homenageado com a série Senna na Netflix e a produção conquistou os brasileiros e fãs dele. Tanto que se tornou um dos projetos mais assistidos do streaming.

Quem acompanhou os episódios percebeu que o atleta era chamado de Beco pelas pessoas mais próximas. Que tal saber a origem do apelido dele? Senna era chamado de Beco pelos membros de sua família e pelas namoradas que teve ao longo da vida .

De acordo com o site oficial do piloto, o apelido Beco surgiu por causa de outro apelido dele. Na infância, ele era chamado de Caneco pela família. Porém, uma das primas dele, Lilian, era pequena e não conseguia falar Caneca. Então, ela passou a chamá-lo de Beco e o apelido pegou.