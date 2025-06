Adriane Galisteu relata mudança de Senna durante namoro: 'Incomodou a família'

A apresentadora Adriane Galisteu revelou que Ayrton Senna 'se tornou outra pessoa' após os dois iniciarem o namoro; piloto faleceu em 1994

O romance de Adriane Galisteu e Ayrton Senna ficou marcado na história e se tornou inesquecível para quem acompanhou o ex-casal. A apresentadora, que sempre fala com muito carinho e respeito sobre o tempo em que viveu ao lado do piloto, abriu o coração ao relembrar o início do namoro entre os dois.

No quinto episódio de 'Barras Invisíveis', série documental sobre a vida de Adriane , a comunicadora mostrou os bastidores de seu reencontro com alguns amigos de Senna. A loira foi convidada para participar do 'Em Senna', programa especial da ESPN sobre os 30 anos da morte do famoso.

Durante o bate-papo voltado a trajetória de Ayrton Senna, o locutor esportivo Nilson Cesar frisou o quanto o piloto de Fórmula 1 mudou após a chegada da apresentadora em sua vida: " A Adriane resgatou a alegria de viver do Ayrton. Isso para mim ficou muito claro. Pós-Adriane, ele era o cara que mais tinha alegria ".

A comunicadora, porém, explicou que a 'mudança de personalidade' do ex-namorado não agradou os familiares do então companheiro. " Foi exatamente isso que incomodou a família do Ayrton. Hoje, no auge da minha maturidade, eu posso dizer isso ", declarou ela.

"Eu sei o quanto isso mexeu com ele, porque o Ayrton tinha um jeito e, de repente, ele fica de outro jeito. E esse outro jeito a família não sabia lidar. Só sabiam lidar com aquele Ayrton focado, todo metódico, sério, que usava só roupa do patrocínio", continuou a apresentadora.

Em seguida, Adriane Galisteu revelou uma frase dita por Viviane Senna, irmã do piloto, durante uma viagem com os familiares do antigo companheiro. "Nesse um ano e meio que eu fiquei com ele, nós encontramos a família três vezes. [A irmã] Falou com todas as letras para mim um dia: ‘Ele é um tricampeão mundial, não é homem para ficar resolvendo problemas normais ", recordou.

A rápida aparição de Adriane Galisteu em série de Senna

Ainda durante o episódio de 'Barras Invisíveis', Adriane Galisteu comentou sobre sua rápida aparição na série 'Senna' (2024), da Netflix. Na obra, o romance da apresentadora com o piloto de Fórmula 1 foi resumido em pouco mais de 2 minutos de história — algo bastante criticado pelos fãs.

" Esse apagamento não é uma coisa de agora, é uma coisa da vida inteira. Eles não vão conseguir apagar, podem contar uma história muito diferente da que eu vivi, mas eu estou viva para contar a minha ", declarou Adriane a respeito da decisão da família de Ayrton.

" Quem viveu 24 horas, dormiu, acordou, tomou banho, se divertiu, chorou, brigou, fui eu e ele. Podem fazer o que quiser, eu vou continuar sendo indigesta e está tudo bem ", completou a comunicadora.

Vale lembrar que Ayrton Senna faleceu aos 34 anos em 1º de maio de 1994, em um acidente automobilístico, durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália. O piloto de Fórmula 1 bateu o carro contra um muro e não resistiu. Na época dos fatos, ele namorava Adriane Galisteu.

Leia também: Biógrafo de Ayrton Senna afirma que Adriane Galisteu 'mudou' o piloto