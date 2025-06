Adriane Galisteu relata episódio traumático com ator famoso: 'Tenho pavor'

Em novo projeto no streaming, Adriane Galisteu conta que uma experiência negativa no passado com ator famoso a marcou bastante; saiba quem

Apresentadora, modelo e empresária, Adriane Galisteu coleciona elogios de admiradores por onde passa. Sempre muito carismática, a loira costuma atender com muito prazer cada fã que a reconhece na rua , em eventos e até mesmo durante momentos mais reservados, como jantares em família em restaurantes.

A ótima recepção de Adriane com o público faz parte de uma 'promessa' feita à mãe, Dona Emma Galisteu, antes mesmo de conquistar a fama. Na segunda temporada de sua série documental 'Barras Invisíveis', disponível na Universal+, a apresentadora contou que uma experiência negativa com o ator Francisco Cuoco fez com que ela nunca se negasse a atender um fã, independente da ocasião.

" Acho que essa minha simpatia de tirar foto veio do trauma com Francisco Cuoco. Eu tinha 9, 10 anos de idade, estava fazendo uma feira chamada Finetti, e minha mãe ficava lá comigo. Um dia, esse Francisco Cuoco chega lá para fazer presença. Minha mãe era muito fã dele e me fala: ‘Vai até ele e pede um autógrafo'", recordou a loira.

Apesar de ter abordado o ator de uma maneira educada, Adriane revelou que, de forma sutil, Francisco se recusou a dar um autógrafo naquele momento. " Agora não, depois ", respondeu o veterano. "O ‘agora não, depois’ caiu igual uma bigorna atravessada em mim, eu fiquei tão sem graça", relatou a apresentadora.

" Fiquei com trauma do Francisco Cuoco, tenho pavor do Francisco. Nunca encontrei com ele, mas ele já deve ter ouvido essa história ", brincou Adriane Galisteu, destacando que ser reconhecido pelo público faz parte da carreira escolhida.

"Acho que quando você escolhe essa profissão, você não escolhe para ser anônimo, escolhe para ser famoso. E quando você é famoso, você emociona as pessoas", declarou ela. Por fim, Adriane mencionou a ‘promessa’ antiga feita à mãe: " No dia que eu ficar famosa, nunca vou falar 'não' para as pessoas. Me traumatizou esse negócio ali ", concluiu a famosa.

O afastamento de Adriane Galisteu da TV aberta

Dona de uma longa carreira nas telinhas, Adriane Galisteu coleciona diversos programas de TV em sua trajetória profissional, iniciada em 1995 na atração 'Ponto G', da Rede CNT. A apresentadora, porém, chegou a ficar um tempo afastada da televisão.

Adriane, que atualmente comanda 'A Fazenda', reality show da Record TV, passou quase oito anos longe da TV aberta. Na segunda temporada de 'Barras Invisíveis', série documental sobre a vida da artista, ela falou sobre a incerteza da profissão e contou como a fase vivida no passado a abalou profissionalmente; confira mais detalhes!

