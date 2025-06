Adriane Galisteu posa em clima de romance com o marido em viagem especial

Marido de Adriane Galisteu, Alexandre Iódice abriu um álbum de fotos românticas ao lado da apresentadora em data especial: 'Desde 2008'

A apresentadora Adriane Galisteu e o marido, o empresário Alexandre Iódice, estão aproveitando uma temporada juntos em Portugal. Nesta quinta-feira, 12, celebrando o Dia dos Namorados, o casal posou em clima de romance em frente ao Santuário de Fátima, localizado no município de Ourém.

Nos cliques especiais, que foram compartilhados por Alexandre em seu perfil oficial, Adriane e o companheiro aparecem abraçadinhos enquanto curtem o passeio no local. " Você, desde 2008 ", escreveu o empresário na legenda da publicação.

Adriane, por sua vez, fez questão de retribuir o carinho do marido e deixou um recado nos comentários: "Te amo". A apresentadora da Record TV também compartilhou um registro especial ao lado do marido e se declarou ao amado: " Feliz Dia dos Namorados, my love ", legendou a famosa.

Vale lembrar que Adriane Galisteu e Alexandre Iódice oficializaram a união em novembro de 2010, em um sítio em Itatiba, interior de São Paulo. Os dois, que são pais de Vittorio, de 14 anos atualmente, se conheceram quando a loira tinha apenas 18, em uma campanha publicitária da marca do empresário, mas engataram o romance somente em 2008.

Adriane Galisteu recorda namoro com Senna em Barras Invisíveis

O romance de Adriane Galisteu e Ayrton Senna ficou marcado na história e se tornou inesquecível para quem acompanhou o ex-casal. A apresentadora, que sempre fala com muito carinho e respeito sobre o tempo em que viveu ao lado do piloto, abriu o coração ao relembrar o início do namoro entre os dois.

No quinto episódio de 'Barras Invisíveis', série documental sobre a vida de Adriane, a comunicadora mostrou os bastidores de seu reencontro com alguns amigos de Senna. Durante o bate-papo voltado a trajetória do famoso, o locutor esportivo Nilson Cesar frisou o quanto o piloto de Fórmula 1 mudou após a chegada da apresentadora em sua vida.

Adriane, porém, explicou que a 'mudança de personalidade' não agradou os familiares do então companheiro; confira mais detalhes!

