Adriane Galisteu desabafa sobre duras críticas: 'Tudo incomoda'

Sincera, a apresentadora Adriane Galisteu revelou como lida com críticas voltadas ao seu corpo e desempenho no Carnaval

A apresentadora Adriane Galisteu coleciona elogios por onde passa, seja por sua beleza ou pela grande simpatia que a acompanha desde sempre. Apesar de ser amada por grande parte do público, a loira, às vezes, acaba se deparando com críticas negativas voltadas ao seu corpo e até mesmo por seu desempenho no samba.

Na segunda temporada de 'Barras Invisíveis', série documental sobre a vida de Adriane no Universal+, a artista contou como costuma lidar com os 'haters de plantão'. De acordo com a apresentadora, as críticas fazem parte de sua trajetória desde o início da carreira.

" Não tenho nem roupa para receber crítica, gente ", brincou ela. " Sempre fui criticada a vida toda, mas eu falo que nunca vi a estátua de um crítico, em lugar nenhum. E olha que eu viajo bastante, e nunca vi levantarem um monumento para um crítico. Então, está tudo certo", declarou a comunicadora.

" É o meu nariz, a falta de peito, o jeito de ser, o meu pelo na perna, tudo incomoda as pessoas. O fato de olhar no espelho e gostar do que eu vejo, o meu corpo magro, é assim que eu gosto. Não estou falando que está certo ou errado, levantando uma bandeira [dizendo] ‘sejam magros’, não é isso. Mas eu gosto de me ver assim, é o meu jeito", desabafou ela.

Em seguida, Galisteu explicou que, apesar de se amar da forma como é, também possui dias em que 'não está de bem com o espelho'. " Não é sempre que a minha autoestima está bem trabalhada. Tem dias que me sinto péssima, nada me agrada. E tem dias que eu estou bem. Mas, de uma maneira geral, eu gosto de mim", disse a loira.

O meme de Adriane Galisteu após vídeo sambando

Ao longo do episódio de 'Barras Invisíveis', Adriane Galisteu recordou a época em que virou meme na internet após um vídeo durante um ensaio da escola de samba Portela viralizar em 2023. Na ocasião, a famosa foi duramente criticada pela forma como estava sambando na Marquês de Sapucaí.

"Carnaval para mim, eu não preciso nem dizer. Eu estou ali de corpo, alma e coração. Se eu tomo ‘suco de cimento’ para dançar ou se eu danço maravilhosamente bem, não importa. Porque lá, o lugar não é exatamente da dança, é da alma. O Carnaval é o lugar da alma. Não respondo [às críticas]. Continuo fazendo. Sambando na cara deles ", se divertiu a famosa, por fim.

Vale lembrar que a segunda temporada de 'Barras Invisíveis', série documental com oito episódios sobre a vida de Adriane Galisteu, está disponível na Universal+.

Leia também: Adriane Galisteu se emociona ao falar sobre diagnóstico da mãe: 'Muito difícil'