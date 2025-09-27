Abatida, Li Marttins recebe apoio de amigos na missa após a morte do marido, JP Mantovani

Com vestido todo branco, Li Marttins reza na missa de sétimo dia do marido, o modelo e apresentador JP Mantovani, que morreu em um acidente de moto

A artista Li Marttins, que fez parte do grupo Rouge, está de luto pela morte do marido, o modelo e apresentador JP Mantovani, que partiu aos 46 anos ao sofrer um acidente de moto em São Paulo. Na tarde deste sábado, 27, ela foi vista abatida enquanto recebia o apoio de amigos e familiares na missa de sétimo dia em memória do amado.

Li foi vista com um vestido branco e com a expressão de tristeza. Ela fez parte da missa ao lado do padre e esteve o tempo todo acompanhada de pessoas queridas em sua vida.

Esta é a primeira vez que ela aparece em público desde o sepultamento do corpo do marido, que aconteceu no início da semana em um cemitério de São Paulo.

Com a partida do marido, ela fica sozinha na criação da única filha, Antonella, de 8 anos. Dias depois da despedida final, ela compartilhou uma mensagem nas redes sociais sobre a fase que está vivendo. “Ser forte não é uma escolha, muitas vezes é a única opção“, afirmou.

Logo depois da morte do marido, Li Marttins fez um post nas redes sociais para pedir respeito e privacidade enquanto enfrenta a dor da despedida. “Nós somos uma família. Em respeito a nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações. É com profundo pesar, que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo! Agradecemos o carinho e as orações de todos mas precisamos agora de paz, esse é um pedido nosso! Gratidão! 46 anos vividos intensamente! Te amamos pra todo o sempre!!!“, disse ela.

Um amor selado no reality, interrompido pelo destino

A trajetória afetiva de Li Martins e JP Mantovani teve um início incomum, florescendo sob os holofotes do confinamento. O casal se conheceu em 2015, durante a oitava temporada do reality show A Fazenda, da Record TV. A química, que ultrapassou as câmeras e os limites do programa, se solidificou em um namoro oficializado já em novembro daquele mesmo ano.

Oito anos de parceria e cumplicidade foram marcados pelo nascimento do fruto desse amor: a filha Antonella, que veio ao mundo em 2017 e se tornou o elo mais precioso da união.

A celebração máxima desse longo relacionamento aconteceu em 2025, quando Li e JP finalmente trocaram alianças. A cerimônia, discreta e ao ar livre, selou dez anos de história com a emoção de quem já vivia um casamento de alma há muito tempo, contando com a participação da filha do casal e os tradicionais trajes de noivos.

No entanto, o destino interveio de forma abrupta e trágica. A alegria da união recém-oficializada foi silenciada pela morte repentina de JP Mantovani. O modelo, empresário e apresentador de 46 anos foi vítima de um fatal acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo, no dia 21 de setembro de 2025, interrompendo prematuramente uma história de amor que havia se tornado pública e inspiradora.

