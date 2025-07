5 vezes no altar: a trajetória de casamentos e recomeços de Ana Maria Braga

Uma trajetória repleta de amor, recomeços e declarações sinceras da apresentadora do “Mais Você”; relembre os casamentos de Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga é uma mulher apaixonada e já teve vários amores ao longo de sua vida. Inclusive, ela já se casou em cinco ocasiões. Relembre os romances da comunicadora que se tornaram casamentos:

1. Eduardo de Carvalho (1980–1992)

Ana Maria iniciou sua vida a dois com o economista Eduardo de Carvalho. Do relacionamento nasceram seus filhos Mariana e Pedro Maffeis. Ela costuma mencionar sua família com carinho, sempre reafirmando a importância dessa fase.

2. Carlos Madrulha (1997–2002)

O segundo casamento foi com Carlos Madrulha, que começou como segurança e motorista da apresentadora. Ana Maria nunca comentou publicamente sobre esse casamento, mas ele é sempre referenciado por ela como um ciclo importante.

3. Marcelo Frisoni (2005–2013)

Entre 2005 e 2013, casou-se com o empresário Marcelo Frisoni. Nos bastidores, ela ressalta que foi durante esse período que se consolidou como figura pública de relevância nacional — mesmo sem frases diretas, ela destaca o equilíbrio alcançado nessa fase.

4. Johnny Lucet (2019–2021)

O quarto casamento foi com o francês Johnny Lucet, entre 2019 e 2021. Apesar da curta duração, Ana Maria ressaltou, em entrevistas, que foi uma relação baseada em respeito mútuo.

5. Fábio Arruda (2025–)

Em abril de 2025, a apresentadora uniu-se ao jornalista Fábio Arruda, em cerimônia íntima com cerca de 50 convidados — incluindo celebridades como Luciano Huck, Angélica, Sabrina Sato, Eliana e Tati Machado. Sobre o encontro, Ana Maria relatou no programa Altas Horas: “Na pandemia eu vim para São Paulo e, aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar” .

A oficialização foi seguida por uma bênção religiosa pouco antes da missa junina em sua fazenda: “Como eu já havia me casado na igreja anteriormente, não poderíamos realizar outro casamento religioso. Mas fiz um pedido especial ao padre Max […] para que ele benzesse as alianças”.

Destaques do 5º casamento

Vestido deslumbrante assinado por Lethicia Bronstein, no estilo florido e leve, que refletiu a personalidade descontraída e alegre da apresentadora.

Ritual de dança ao som de “Hava Nagila”, tradição que simboliza a celebração da vida. Segunda celebração afetiva durante a festa junina, com bênção às alianças, em junho de 2025.

