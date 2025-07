5 polêmicas recentes que envolveram Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça

Rifas beneficentes, processos na Justiça e mais temas colocaram o nome de Dona Ruth no centro dos holofotes após a morte da cantora

Dona Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, tem enfrentado uma série de episódios polêmicos desde a morte trágica da filha, em 2021. Mesmo sendo uma figura admirada por boa parte do público, nos últimos tempos seu nome voltou a ganhar força nas redes sociais — e não apenas por questões emocionais ou de homenagem à artista. Rifas, disputas judiciais e até cirurgias estéticas vêm sendo motivo de manchetes.

Veja abaixo um resumo das cinco principais polêmicas que cercaram Dona Ruth recentemente:

1. Rifa beneficente virou alvo de críticas

Em 2023, Dona Ruth organizou uma rifa com o intuito de ajudar famílias carentes. Porém, a iniciativa gerou desconfiança nas redes sociais. Muitos questionaram a necessidade da ação, considerando a fortuna deixada por Marília Mendonça. Em entrevista ao O Globo, ela rebateu os comentários: “As pessoas acham que por eu ser mãe da Marília, não posso fazer nada. Tudo o que arrecado vai para quem precisa. Tenho minha consciência tranquila”.

2. Cirurgias estéticas após luto

Outro assunto que repercutiu bastante foi a decisão de Dona Ruth de se submeter a procedimentos estéticos, incluindo cirurgia bariátrica e intervenções faciais. A escolha foi alvo de julgamentos, mas ela defendeu-se em conversa com o Metrópoles: “Me cuidar não diminui a dor que sinto. Foi uma forma de continuar vivendo”.

3. Assuntos na justiça e acordo do seguro

O nome de Dona Ruth também ficou sob os holofotes por causa de questões envolvendo a justiça e seguro de acidente. A disputa inicial é sobre a guarda do neto Leo — filho de Marília com Murilo Huff. O caso segue em sigilo de justiça. O pai quer a guarda unilateral do menino após fazer acusações contra a avó. Vale lembrar que a guarda de Léo é compartilhada entre o pai e a avó desde a morte de Marília.

Outro assunto que veio à tona recentemente é sobre a divisão do valor do seguro do avião que caiu e matou cinco pessoas, incluindo Marília Mendonça. Recentemente, familiares das outras vítimas confirmaram que a família de Marília solicitou metade do valor do seguro, enquanto as outras famílias tiveram que dividir o valor restante. O advogado de Dona Ruth não falou sobre a divisão dos valores, mas informou que o dinheiro do seguro de Marília foi diretamente para a conta do filho dela, Léo.

4. Ataques na internet e pressão emocional

Além das críticas públicas, Dona Ruth também sofre com constantes ataques virtuais. Em diversas entrevistas, ela comentou sobre o impacto emocional dessas situações. “Não é fácil lidar com tanta opinião. Eu só quero paz para cuidar do meu neto e manter viva a memória da minha filha”, declarou.

5. Exposição nas redes e cobranças do público

A presença de Dona Ruth nas redes sociais também é alvo de divisão entre os fãs. Alguns aplaudem sua transparência, outros consideram exagerada. O fato é que, desde que passou a se comunicar diretamente com o público, tudo o que ela diz ou faz vira motivo de debate.

Apesar das críticas e polêmicas, Dona Ruth segue firme em sua missão de preservar o legado de Marília Mendonça, cuidando do neto Leo e tentando equilibrar luto e vida pública. Ela mesma resume: “Nada vai trazer minha filha de volta. Mas posso fazer algo bom com o que ela deixou”.

