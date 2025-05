5 filhos e 5 netos de Roberto Justus na renovação dos votos do empresário

Conheça a família: Roberto Justus reúne os 5 filhos e os 5 netos na festa de sua renovação de votos dos 10 anos de casamento com Ana Paula Siebert

Na noite desta quarta-feira, 30, o empresário Roberto Justus reuniu sua família para a festa de sua renovação dos votos de 10 anos de casamento com a influencer Ana Paula Siebert. Durante o evento, ele contou com a presença dos 5 filhos e dos 5 netos. Conheça a família dele:

Os 5 filhos de Roberto Justus

Roberto Justus com a esposa e os cinco filhos - Foto: Brazil News

1 - Ricardo Justus

O primogênito de Roberto Justus, Ricardo Justus, é fruto do primeiro casamento do empresário com Sacha Chryzman. Formado em administração, ele é empresário e investidor no ramo de tecnologia.

Ricardo é casado com Fran Justus, com quem teve 2 filhos: Arthur e Stella.

Ricardo Justus com a esposa e os filhos - Foto: Brazil News

2 - Fabiana Justus

A filha número 2 de Roberto Justus é Fabiana Justus. Ela também nasceu do primeiro casamento dele com Sacha Chryzman. Fabiana é empresária e influenciadora digital. Ela é formada em Comunicação Social e Negócios da Moda. Hoje em dia, ela é sócia de uma marca de roupas e faz sucesso nas redes sociais.

Além disso, ela também compartilha com os seguidores a sua batalha contra o câncer, que foi descoberto no início de 2024 e ela já fez um transplante de medula óssea.

Fabiana Justus é casada com Bruno D’Ancona e tem três filhos: as gêmeas Chiara e Sienna e o caçula Luigi.

Fabiana Justus - Foto: Brazil News

Fabiana Justus com a família - Foto: Brazil News

3 - Luiza Justus

Luiza Justus é a terceira filha de Roberto Justus e é fruto do casamento dele com Gisele Prochaska. Ela é discreta nas redes sociais e leva uma vida longe dos holofotes. Formada em Cinema e Comunicação, ela é empresária do ramo da beleza.

Hoje em dia, Luiza mora nos Estados Unidos e é casada com Stephen Panico.

4 - Rafaella Justus

A quarta filha de Roberto Justus é Rafaella Justus, fruto do casamento com Ticiane Pinheiro. Ela tem 15 anos de idade e dá seus primeiros passos como influencer na internet. Tanto que ela chama a atenção pela sua maturidade e desenvoltura na frente das câmeras.

Rafaella tem planos para cursar a faculdade no exterior e pretende fazer cursos de psicologia e moda.

Rafaella Justus - Foto: Brazil News

5 - Vicky Justus

A caçula do empresário é Vicky Justus, de 4 anos, fruto do atual casamento dele com Ana Paula Siebert. A garotinha é uma fofura e rouba a cena sempre que aparece nas redes sociais da mãe. Na renovação dos votos dos pais, ela usou um look estiloso e combinando com o vestido da mãe.

Vicky Justus - Foto: Brazil News

Os 5 netos de Roberto Justus

Aos 70 anos, o empresário e apresentador Roberto Justus já é avô de cinco crianças: Chiara, Sienna e Luigi, filhos de Fabiana Justus, e Arthur e Stella, filhos de Ricardo Justus. Confira as fotos das crianças na renovação dos votos de casamento do avô:

Os 3 filhos de Fabiana Justus: Chiara, Luigi e Sienna - Foto: Brazil News

Os 2 filhos de Ricardo Justus: Stella e Arthur - Foto: Brazil News

