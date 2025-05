5 famosos que já falaram sobre a ‘febre' do bebê reborn

Saiba o que os famosos estão falando sobre o bebê reborn, que se tornou uma febre nas redes sociais e levanta discussões

O assunto do bebê reborn tomou conta da internet nos últimos tempos. As redes sociais estão dominadas por vídeos de pessoas apoiando ou criticando a febre pelas bonecas que parecem bebês de verdade. Tanto que o termo bebê reborn se tornou um dos assuntos mais pesquisados no Brasil.

Inclusive, os famosos entraram no tema e criticaram as ‘mães de bebê reborn’. Confira o que 5 famosos já falaram sobre a febre do bebê reborn:

1 - Ana Paula Padrão

A apresentadora Ana Paula Padrão contou que, de um dia para o outro, começou a ouvir falar sobre bebês reborn. “Esses fenômenos chegam até mim, e provavelmente chegam até você, como se essas fossem as tendências para o futuro das mulheres. Eu não tô nem aí se uma mulher adulta quer brincar de boneca, a não ser, é claro, que ela exija uma vaga do SUS pra essa boneca, mas aí essa mulher já tá apresentando uma patologia e precisa de tratamento. Isso não representa as mulheres, porque nós não somos estúpidas a esse ponto, nem infantis a esse ponto”, afirmou.

E completou: "A projeção, pra esse ano, é de que chegue a um bilhão e 800 milhões de dólares. A quem interessa ficar nos representando, a todas nós, mulheres, como um bando de idiotas infantilizadas que agora só se interessa pela fantasia dos livros de colorir ursinhos e de recém-nascidos de plástico? Até pessoas como eu e você, que não costumam ser impactadas por esse tipo de bizarrice, na timeline agora só recebem isso. Parece que é uma onda que tomou conta de todas as mulheres do planeta. A quem interessa nos rotular de infantis, nos transformar em perturbadas mentais, incapazes, vítimas de movimentos radicais, incapazes de viver sem a proteção de um homem?”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Padrão (@anapaulapadraooficial)

2 - Samara Felippo

A atriz Samara Felippo também se mostrou contra as pessoas que querem 'direitos' porque possuem bebês bebês reborn. "Se você gosta de brincar de boneca, quer ser lúdica, infantil, suprir um vazio emocional com um boneco de silicone, ok. Agora, achar que uma mãe de reborn tem direitos que uma gestante ou mãe real tem, não, amor! Não, linda!", disse ela.

E completou: "Ninguém precisa levantar do assento pra você sentar porque está com reborn “no colo”, você não tem o direito de estacionar em vaga preferencial. E sem a menor necessidade de “Dia da Cegonha Reborn” e não, você não precisa entrar numa briga judicial pela “guarda” de um reborn. Meu Deus!!! E gastar dinheiro com produtos pra “cuidar” desse boneco, é não ter onde gastar seu dinheiro!!!".

3 - Padre Patrick

O padre Patrick, que também é influenciador digital, fez críticas para o surto de vídeos sobre bebê reborn. "Deixa eu fazer um desabafo. Não sei o que está acontecendo que aqui no meu Instagram está aparecendo um monte de vídeo das mães de bebês reborn (risos). O que está acontecendo com o mundo? Olha, se a Nasa quiser que eu vá de cobaia pra Marte, eu estou disponível. Estou superinteressado em ser o primeiro padre de Marte. Acho que estou cansado deste mundo. Queria saber uma coisa, é por engajamento só ou realmente existe uma conexão? Estou curioso. O que está acontecendo, gente? Está tendo chá revelação, encontro no parque com os nenéns reborn e as mães estão levando [as bonecas] para o hospital. Jesus, volta logo", afirmou.

E completou: "É difícil eu assumir, mas está faltando marido para essas mulheres. Não que homem seja a opção, mas está faltando marido para essas mulheres se ocuparem de alguma forma, porque não é possível. É o apocalipse. Jesus está voltando, se prepare, se confesse. Sem contar que essas bonecas parecem o capiroto. Eu não conseguiria dormir com um bebê reborn aqui".

4 - Cariúcha

A apresentadora Cariúcha gravou um vídeo para desabafar sobre toda a repercussão ao redor da boneca bebê reborn. "Que maluquice é essa? Um bando de mulher velha brincando de bebê reborn e achando que aqueles bebê reborn são crianças reais. Teve uma aí que até disse que não foi atendida no médico. Claro sua louca, isso é uma boneca", disse ela.

E completou: "Você tem que procurar tratamento psiquiátrico, psicológico, não é vergonha não. Eu faço, se não eu estava igual vocês, louca. Vocês podem ajudar realmente crianças que precisam, adotar um cachorro, um gato, um bichinho que tem alma, uma criança que tá passando fome (…) Vão arrumar o que fazer, uma pia de louça, arrumar um macho".

5 - Luiza Possi

A cantora Luiza Possi também já afirmou que não concorda com os cuidados excessivos com bebê reborn. "Bebê reborn não é um bebê, é um boneco. Ele não respira, não come, não faz necessidades, não cresce e nem se desenvolve. Você pode ter um filho de várias formas, existem muitas maneiras de se tornar mãe ou pai. E, se quiser ter amor por uma criatura que realmente vá trocar com você, pode até ter um pet — mas algo vivo. Porque, senão, é brincar de boneca. Eu adorava quando era criança. Adulto pode brincar também, mas é preciso entender que o bebê reborn não é de verdade", contou.

Leia também: Padre Fábio de Melo 'adota' boneca com Síndrome de Down nos EUA