CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. A Fazenda
  2. Vai ou não? Ana Paula Siebert comenta rumores de que estaria em A Fazenda 17
A Fazenda / Vem aí?

Vai ou não? Ana Paula Siebert comenta rumores de que estaria em A Fazenda 17

A influenciadora digital Ana Paula Siebert respondeu um seguidorsobre uma possível participação dela em A Fazenda 17, da Record

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 12/08/2025, às 08h11

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Ana Paula Siebert
Ana Paula Siebert - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa do empresário Roberto Justus, abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais nesta segunda-feira, 11. Durante a interação, um seguidor perguntou sobre os rumores de uma possível participação dela em 'A Fazenda 17', da Record.

"Por que todas as páginas de fofoca estão falando que você vai para a A Fazenda?", quis saber a pessoa. "Eu recebi essa fofoca. Mas trata-se de uma fofoca mesmo. Nunca ouve essa possibilidade", respondeu a influenciadora digital. 

Storie de Ana Paula Siebert no Instagram
Storie de Ana Paula Siebert no Instagram

Karin Hils recusou convite para A Fazenda

Recentemente, a atriz e cantora Karin Hils, que é ex-integrante do grupo Rouge, falou abertamente sobre o convite para participar de A Fazenda 17, da Record. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ela contou que não vai estar no elenco do reality show e explicou o motivo

"Eu recebi o convite para ‘A Fazenda’, hoje, inclusive, e eu neguei. Eu estou muito feliz aqui, fazendo o meu trabalho com teatro musical, com essa temporada, e estou bem. Não faz parte dos meus planos agora um reality show. Em ‘A Fazenda’, não (penso em participar), por enquanto. Se eu fosse entrar, me bate um medo muito grande, né? Não só o julgamento das pessoas, mas o meu próprio, porque já me conheço bastante", afirmou ela. 

Camila Loures também desistiu do reality show

A influenciadora digital Camila Loures também estava cotada para integrar o elenco do reality show A Fazenda 17, da Record. Porém, ela desistiu. De acordo com o colunista Leo Dias, a estrela iria assinar o contrato para entrar no programa, mas anunciou sua desistência para a direção da Record.

Leia também: Fernanda Bande abre o jogo sobre convite para participar de 'A Fazenda'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

A FazendaAna Paula Siebert
Ana Paula Siebert Ana Paula Siebert  

Leia também

Redes sociais

Camila Loures - Foto: Reprodução / Instagram

A Fazenda 17: Camila Loures desiste do reality show e motivo é revelado

Bastidores

Karin Hils - Foto: Reprodução / Instagram

Karin Hils revela motivo para não ir para A Fazenda 17

Será?

Rayane Figliuzzi e Belo - Foto: Reprodução/Instagram

Namorada de Belo em A Fazenda? Ela reage aos rumores

Rumores

Adriane Galisteu é a apresentadora de A Fazenda - Foto: Edu Moraes / Record

A Fazenda 17: 6 nomes de famosos cotados para o reality show da Record

Novo reality?

Fernanda Bande - Foto: YouTube

Fernanda Bande abre o jogo sobre convite para participar de 'A Fazenda'

VIXI

Jaquelline Grohalski foi detonada após fazer dançinha em apoio a Bolsonaro - Foto: Reprodução / Instagram

Campeã de A Fazenda 15, jaquelline foi rejeitada no BBB 18 e causou ao apoiar político

Últimas notícias

Lucas GuimarãesNovo affair? Lucas Guimarães reage sobre fase solteiro após fim do casamento
Elenco da Dança dos Famosos 2025Grupo se torna favorito na Dança dos Famosos após apresentação; saiba qual
Lore Improta e Léo SantanaSexóloga explica impacto do exemplo de Lore Improta e Léo Santana para a filha: 'Aprende com o que vê'
Celso (Rainer Cadete) e Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Celso fica intrigado com comentário de Estela sobre Anabela
Enzo Campeão tem sua primeira estreia no cinema brasileiro aos 22 anosEnzo Campeão reflete sobre estreia no cinema brasileiro: 'Duas personas'
Natália Deodato fala sobre retiro espiritualEx-BBB Natália Deodato reflete após retiro espititual: 'Me transformando'
Giovanna Ewbank e Bruno GagliassoRenovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso teve lembrança especial; veja
Paulo Zulu está completamente recuperado após tratamento de câncer na bexigaMédico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'
Caio Paduan é um profissional consolidado no campo das artes teatraisCaio Paduan confessa aprendizados com o amadurecimento: 'O melhor ainda está por vir'
Príncipes William e HarrySaiba como anda a relação dos príncipes William e Harry: ‘Grande perda’
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade