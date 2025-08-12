Vai ou não? Ana Paula Siebert comenta rumores de que estaria em A Fazenda 17

A influenciadora digital Ana Paula Siebert respondeu um seguidorsobre uma possível participação dela em A Fazenda 17, da Record
A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa do empresário Roberto Justus, abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais nesta segunda-feira, 11. Durante a interação, um seguidor perguntou sobre os rumores de uma possível participação dela em 'A Fazenda 17', da Record.
"Por que todas as páginas de fofoca estão falando que você vai para a A Fazenda?", quis saber a pessoa. "Eu recebi essa fofoca. Mas trata-se de uma fofoca mesmo. Nunca ouve essa possibilidade", respondeu a influenciadora digital.
Recentemente, a atriz e cantora Karin Hils, que é ex-integrante do grupo Rouge, falou abertamente sobre o convite para participar de A Fazenda 17, da Record. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ela contou que não vai estar no elenco do reality show e explicou o motivo.
"Eu recebi o convite para ‘A Fazenda’, hoje, inclusive, e eu neguei. Eu estou muito feliz aqui, fazendo o meu trabalho com teatro musical, com essa temporada, e estou bem. Não faz parte dos meus planos agora um reality show. Em ‘A Fazenda’, não (penso em participar), por enquanto. Se eu fosse entrar, me bate um medo muito grande, né? Não só o julgamento das pessoas, mas o meu próprio, porque já me conheço bastante", afirmou ela.
A influenciadora digital Camila Loures também estava cotada para integrar o elenco do reality show A Fazenda 17, da Record. Porém, ela desistiu. De acordo com o colunista Leo Dias, a estrela iria assinar o contrato para entrar no programa, mas anunciou sua desistência para a direção da Record.
