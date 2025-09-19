Sacha Bali critica participantes de A Fazenda 17: ‘Dois seres vindos do inferno’

Campão de A Fazenda 16, Sacha Bali deu sua opinião sincera sobre o comportamento de Dudu Camargo e Yoná Sousa na nova edição do reality show da Record

Sacha Bali usou as redes sociais para opinar sobre dois participantes de A Fazenda 17, que estreou na última segunda-feira, 15. O campeão da edição do ano passado do reality da Record TV criticou o comportamento de Dudu Camargo e de Yoná Sousa e afirmou que os dois são “seres vindos diretamente do inferno”.

“Esse Dudu Camargo já brigou com metade da casa, e a tal da Yoná brigou com a outra metade. Dois seres vindo diretamente do inferno com o único objetivo de criar confusão a troco de nada para chamar a atenção e gerar entretenimento para a família brasileira. E a estratégia deles tá dando muito certo, pelo menos por enquanto”, afirmou ele no começo do vídeo.

As atitudes do jornalista e a da advogada estão conquistando o público, e Bali refletiu sobre isso. “Os dois ganharam o favoritismo total nas redes sociais. Mas até quando o Brasil vai aguentar essa forçação de barra? Para mim, isso é fogo de palha. Por mais que as tretas movimentem o reality show, o que faz os campeões vai muito além disso. São os valores, a postura, a verdade”, disparou.

O ex-peão ainda comparou Duda e Yoná com o ex-jogador de futebol Zé Love, que foi seu maior rival em A Fazenda 16. “Ele arrumava treta com todo mundo. Começou a me agredir do nada, gritou com várias mulheres e, por isso, virou o líder do grupo que ele fazia parte e se tornou o grande favorito nas duas primeiras semanas. Mas os telespectadores, por mais que gostassem das tretas que ele causava, pararam de apoiar quando perceberam que era uma violência gratuita e exagerada.”

Por fim, Sacha citou alguns nomes que podem chegar até a final do reality. “Na minha humilde opinião, a mesma coisa vai acontecer com o Dudu e com a Yoná. São os famosos cavalos paraguaios: eles largam na frente, mas cansam depois da segunda volta. E ainda é muito cedo para dizer, mas eu acho que jogadores mais boas praças, como o Creo Kellab, o Gui Boury e a Renata Muller, me parecem ter muito mais fôlego para chegar no pódio”, finalizou.

Toninho Tornado revela incômodo com Dudu Camargo

Nesta quinta-feira, 18, Toninho Tornado decidiu expor um incômodo com Dudu Camargo no reality A Fazenda 17. Durante uma conversa na sede, o comediante reclamou da falta de higiene do jornalista e pediu para Yoná Sousa dar um banho no peão. “Ele já está há dois dias sem tomar banho”, disse o artista. “Se chegar no terceiro dia, infelizmente eu vou pedir… Esse cavalo [da baia] pode desmaiar [com ele lá]”, acrescentou. Saiba mais!

